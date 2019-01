Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre en cette dernière ligne droite, tant en Belgique qu'à l'étranger, où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Le prix d'achat de Victor Osimhen a été fixé : 15 millions d'euros ! Le Milan AC et un club français (Lille a été cité) sont venus aux nouvelles de la flèche nigérianne du Sporting. Actuellement, aucune offre concrète n'est parvenue sur la table des dirigeants carolos. Osimhen, prêté par Wolfsburg, pourrait appartenir à Charleroi si les Zèbres lèvent l'option d'achat de 3,5 millions d'euros incluse dans le contrat.



- Toujours au Pays Noir, les négociations sont âpres entre les deux Sporting concernant le dossier Morioka. Charleroi a déjà formulé deux propositions de prêt avec option d'achat. Anderlecht voudrait le vendre directement pour un prix supérieur à un million. Younes Delfi, milieu de terrain iranien, a quant à lui participé à son premier entrainement sous ses nouvelles couleurs. Le joueur, milieu offensif de 18 ans, devrait être officialisé par le club sous peu.

- Dans le sens des départs, Tubize s'intéresse de près à Dorian Dervite et Enes Saglik. Interdits de transfert depuis le mois de décembre, les Brabançons espèrent que leur sanction sera levée ce mercredi par l'Union Belge et sa commission des licences. L'AFC enregistre également l'arrivée d'une promesse indonésienne, Firza Andika. Découvrez le ici.

- Des nouvelles concernant Facundo Ferreyra dont le nom circule au Parc Astrid depuis plusieurs jours déjà. Michael Verschueren, directeur sportif du RSCA, était à Lisbonne hier, où avait lieu une réunion de l'ECA (European Club Association). Il aurait sans doute rencontré les dirigeants de Benfica pour tenter de conclure un deal. Cependant, le joueur argentin aurait fermé la porte à Anderlecht, raconte le journal portugais Record. Plus d'infos ici.





© D.R. - Ca se précise pour Youri Tielemans. Le Diable Rouge va être prêté à Leicester, sans option d'achat. Le milieu de terrain des Foxes, Adrien Silva, devrait quant à lui effectuer le chemin inverse. Plus d'infos ici.



- Arsenal est en passe d'accueillir Denis Suarez. Le milieu de terrain du Barça va être prêté aux Gunners contre 2,5 millions d'euros, une option d'achat estimée à 25 millions ferait aussi partie du deal.

- Chelsea souhaite louer son jeune défenseur Andreas Christensen pour 8 millions d'euros, rapporte le Daily Star. Le défenseur central danois devrait quitter Stamford Bridge cette semaine. Le Borussia Dortmund et la Juventus sont intéressés par le profil par le joueur issu du centre de formation des Blues.

- Everton défend bec et ongles Idrissa Gueye. Le club de la Mersey affirme, via son entraineur Marco Silva, ne pas avoir reçu d'autres offres du PSG ou d'ailleurs et va donc conserver son solide milieu de terrain pour le restant de la saison, du moins. D'autres sources françaises (RMC, Paris United), affirme que le Paris ne baisse pas les bras et continue de tenter d'arracher Gueye aux Toffees.

- Bonne nouvelle pour les Red Devils, Anthony Martial est en passe de prolonger son contrat à Manchester Utd. D'après RMC, le coéquipier de Romelu Lukaku a signé un nouveau bail de 5 ans, le liant aux Mancuniens jusqu'en 2024.





© D.R. - L'attaquant espagnol Jesé, indésirable au Paris SG depuis plus de deux ans, a été prêté par le club français au Betis Séville jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat, a annoncé mardi soir le club champion de France. Jesé Rodriguez, 25 ans, avait été prêté à Las Palmas (Espagne) puis Stoke (Angleterre) lors des deux précédentes saisons. Il n'avait retrouvé du temps de jeu à Paris que pour quelques secondes, mercredi en Coupe de France contre Strasbourg.

- Batshuayi va-t-il pourrir à Valence ? C'est la question que se pose Eurosport. Le média estime qu'il va être compliqué pour Batsman de trouver une porte de sortie dans les jours qui viennent. Indésirable par son entraineur Marcelino et par son club Chelsea, le Diable serait alors contraint de gâcher 6 mois de sa carrière en Andalousie. Le temps presse pour Michy...





© D.R. - Le Bayern Munich se sépare de Sandro Wagner. L'attaquant allemand, disposant de peu de temps de jeu, était pressenti pour rebondir en Chine. C'est chose faite, Wagner rejoint définitivement le Tianjin Teda, pensionnaire en Chinese Super League. Wagner n'était en Bavière que depuis la saison dernière.





© D.R. - Pour rappel, le PSG a officialisé mardi l'arrivée de Leandro Paredes. Le milieu international argentin du Zenit a signé un contrat jusqu'en juin 2023. Prix du transfert : 47 millions.

- Le Stade de Reims accueille un renfort de poids. Baba Rahman est prêté au club de Ligue 1 pour le restant de la saison. Appartenant à Chelsea, le défenseur latéral ghanéen évoluait à Schalke 04 la saison dernière.

- Le milieu international danois des Girondins Bordeaux Lukas Lerager a été prêté transféré jusqu'à la fin de la saison au Genoa, avec option d'achat, a annoncé mardi le club italien (13e de Serie A avec 23 points). Selon plusieurs sources transalpines, le montant de la transaction se situe entre 6 et 9 millions d'euros, en fonction des bonus liés notamment au nombre de matchs disputés par le Danois au sein du club ligurien. Lerager, 25 ans, international à 8 reprises, qui était présent en Russie lors de la dernière coupe du monde, avait rejoint Bordeaux à l'été 2017 en provenance du club belge de Zulte-Waregem où il avait évolué en 2016-2017 pour un transfert évalué à 3,5 millions d'euros.





© D.R. - Avec un transfert en Chine, Marouane Fellaini est sur le point de devenir le Diable le mieux payé. A 31 ans, Big Mo a décidé de quitter Old Trafford pour Shandong Luneng. Découvrez les détails du transfert.



- Le dossier de Yannick Carrasco devrait connaitre son dénouement dans les prochaines 24 heures. Le Dalian Yifang se dit à l'écoute et conscient de la difficulté d'adaptation de la famille du Diable Rouge. En cas de belle offre européenne, le club chinois ne devrait pas retenir l'Ixellois. L'Inter Milan suit de très près le Diable, puisque les Nerazzurri pourraient bien perdre Perisic dans les prochaines heures. Carrasco serait alors son remplaçant tout trouvé.