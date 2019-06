Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.



De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, le Standard se renforcera et Bruges et Genk prépareront déjà la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.



A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Comme d'habitude, le PSG se montrera également très actif...

Les infos du jour

15h40 : Luca Pellegrini va s'engager avec la Juventus, le jeune défenseur passe actuellement sa visite médicale à Turin.

14h20 : James Rodriguez est pressenti pour aller à Naples, mais la pépite colombienne se donne le temps de la réflexion. Une décision est attendue d'ici une vingtaine de jours explique Marca.

14h15 : 10Sport annonce que Tottenham serait proche d'entériner le transfert du Lyonnais Tanguy Ndombele, moyennant la somme de 63 millions d'euros. La Juventus était également sur le coup.

14h00 : Selon La Repubblica, le PSG a offert sept millions d'euros par an à Leonardo Bonucci. Mais Maurizio Sarri, le nouveau coach de la Juve, a indiqué au défenseur italien qu'il comptait sur lui en tant que joueur-clé pour la saison prochaine.

12h45 : William Owusu quitte l'Antwerp pour Ajman Club, aux Emirats arabes unis, a annoncé dimanche le 'Great Old'.

L'attaquant ghanéen, 29 ans, était arrivé en Belgique en 2007, en intégrant les équipes de jeunes d'Anderlecht. Un an plus tard, il était recruté par le Sporting Portugal. Après des prêts au Real Sport Club et Gil Vincente, Owusu est revenu en Belgique, au Cercle Bruges d'abord (2010-2011) et à Westerlo ensuite (2011-2013).

Owusu a rejoint l'Antwerp en 2014. Les Anversois l'ont prêté une demi-saison à Roulers en 2016. Owusu a totalisé 139 rencontres et 44 buts sous le maillot de l'Antwerp, contribuant notamment au retour parmi l'élite des Anversois en 2017. La saison passée, il a marqué 7 buts et délivré 2 assists en 33 rencontres de Jupiler Pro League.

12h10 : Arsenal va-t-il entrer dans la cour des clubs ayant dépensé plus de 100 millions pour un joueur ? Le Daily Mail n'y croit pas alors que le nom de Wilfried Zaha est cité du côté de l'Emirates. Le joueur-clé de Crystal Palace est dans les petits papiers des Gunners mais les Eagles ne semblent pas disposés à le laisser partir pour moins de 100 millions d'euros, ce qu'Arsenal ne semble pas en mesure de payer.

11h25 : quand Real et Barça font exploser le mercato. Après leurs déceptions sportives, Real Madrid et FC Barcelone ont choisi de dynamiter le marché estival des transferts, qui s'ouvre officiellement lundi en Espagne. Plus d'informations ici.

10h40 : Sport annonce que Frenkie de Jong pourrait être présenté vendredi prochain au Camp Nou.

09h40 : Ianis Hagi, le fils de Gheorghe, la révélation de l'Euro U21 pourrait filer au FC Barcelone si l'on en croit le média roumain La Gazeta Sporturilor. Les négociations iraient bon train entre les Catalans et le club roumain de Viitorul Constanța. Un montant compris entre sept et huit millions d'euros est évoqué pour celui qui était également pisté par le Racing Genk.

09h35 : Liverpool pourrait commencer à dégraisser. Selon ESPN, les champions d'Europe seraient enclins à laisser filer Marko Grujic. Déjà prêté la saison dernière au Hertha Berlin, le milieu serbe pourrait retrouver la Bundesliga car les Berlinois souhaiteraient de nouveau louer ses services, mais le Werder Brême et l'Eintracht Francfort seraient également sur les rangs.

09h30 : Il a beau toujours être la propriété de Chelsea, Alvaro Morata pourrait rester à l'Atlético Madrid si l'on en croit Goal. Selon le média anglais, Diego Simeone souhaiterait conserver l'attaquant espagnol loué au club britannique après une demi-saison convaincante dans la capitale espagnole. Son prêt est prévu pour durer jusqu'en juin prochain, mais Chelsea dispose d'une option pour le faire revenir.

09h10 : Manchester City prête un joueur au KV Ostende. Ante Palaversa, milieu de terrain croate de 19 ans, partira en stage avec les Côtiers dès dimanche. Palaversa a débuté sa carrière à 18 ans dans les rangs de l’Hajduk Split. Manchester City s’est attaché ses services en janvier 2019 mais l’a laissé en prêt à l’Hajduk Split. "L’Hajduk Spit voulait le louer encore un an mais pour son évolution, Manchester City a choisi la compétition belge dont le niveau est plus relevé par rapport au championnat croate" , a expliqué le directeur sportif d’Ostende Guy Ghysel. "La signature va se passer dans les prochains jours mais le joueur a déjà visité la Versluys Arena et partira en stage avec l’équipe aux Pays-Bas dimanche."

: le Beerschot a ajouté le Kazakhà son effectif samedi. Le latéral gauche de 22 ans arrive en provenance des Kazakhs du Kairat Almaty et s’est engagé pour un an avec option pour une saison supplémentaire. Valeur sûre de la sélection kazakhe, Yan Vorogovskiy a notamment marqué lors de la victoire de son équipe nationale contre l’Écosse 3-0 en mars dernier. Il était également présent lors de la rencontre face aux Diables Rouges en juin dernier au stade Roi Baudouin.Vorogovskiy est le cinquième renfort du club anversois.