- Everton intéressé par Ciro Immobile. 90min affirme que les Toffees voudraient attirer l'attaquant de la Lazio. Auteur de 37 buts cette saison, l'ancien joueur de Dortmund et de Séville, aujourd'hui âgé de 30 ans, pourrait donc rejoindre son compatriote Ancelotti en Premier League. L'opération semble difficile étant donné que la Lazio a validé son ticket pour la Champions League.

- Leicester- Maddison, l'aventure devrait continuer. La BBC annonce que les Foxes vont proposer un nouveau contrat jusqu'en 2024, doublant son salaire actuel (il pourrait toucher jusqu'à 10 000 livres par semaine). Le milieu de 23 ans était suivi par Manchester United mais cette prolongation devrait refroidir les Mancuniens.

- Jérôme Boateng ne ferme pas la porte à la Premier League après y avoir défendu les couleurs de Manchester City entre 2010 et 2011. Dans une interview relayée par Sky Sports, le défenseur de 31 ans évoque: "Je ne dirais pas non. J'aime regarder la Premier League et j'ai adoré y jouer pendant que j'y étais. C'est une de mes ligues préférées, mais je ne sais pas pour l'avenir. On ne sait jamais."

- Où jouera Dani Ceballos la saison prochaine ? Malgré les rumeurs de la presse anglaise situant le milieu de terrain à Arsenal, rien n'a encore été décidé. Le joueur serait tenté par le Bétis, club où il a joué avant d'être acheté par le Real Madrid, mais le nouveau club de Manuel Pellegrini n'a pas encore montré suffisamment d'intérêt, d'après Mundo Deportivo.

- Jan Vertonghen pourrait rebondir en Série A. Après avoir officialisé son départ de Tottenham, le Diable Rouge intéresse de nombreux clubs. L'un d'entre eux serait la Roma, à en croire le Corriere dello Sport. Désireux de garder Chris Smalling, prêté par Manchester United, les Romains auraient également jeté leur dévolu sur le joueur le plus capé de l'histoire des Diables.

- Osimhen à Naples, cela devrait être officiel aujourd'hui. Sky Sport Italia affirme que l'officialisation du transfert tant attendu devrait arriver dans le courant de la journée.

- 'Gladbach ne veut pas vendre cet été. Bild annonce que l'ancien club de Thorgan Hazard veut conserver son noyau pour la saison prochaine. Une offre de 40 millions pour Matthias Ginter aurait été faite de la part de l'Inter mais le Borussia l'aurait refusée.

- Le Bayern songe à Wissam Ben Yedder. C'est en tout cas ce qu'annonce Nice Matin. Il n'y a, pour le moment, rien de concret puisqu'il ne s'agit que d'un intérêt de la part des Bavarois. Affaire à suivre...

- Nice suit un des grands espoirs du football italien. La Gazzetta affirme que le club de Ligue 1 aurait jeté son dévolu sur Andrea Pinamonti, attaquant de 20 ans, prêté par l'Inter au Genoa. La Juve et le Hellas Vérone sont également sur le coup, d'après le média italien.