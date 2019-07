Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais fermera ses portes dès le 8 août, ce qui impactera tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Le fil infos

Les infos du matin

© DH - Après Hagi, un autre roumain du Viitorul va-t-il fouler les pelouses de notre Pro League? Pour connaître son identité, c'est ici !



- Que faire de Kaveh Rezaei ? Il y a un an, Bruges cassait sa tirelire et déboursait 5 millions d'euros pour l'attaquant iranien. Un record à l'époque entre clubs belges (Bongonda a pris le relais cette année avec un transfert estimé à 7ME). Aujourd'hui, l'ex-attaquant de Charleroi est dernier dans la hiérarchie des attaquants et Bruges aimerait s'en séparer selon HLN. Problèmes: les clubs acquéreurs ne se bousculent pas aux portillons et le contrat de Rezaei court jusqu'en 2022.

- Genk s'intéresse à un attaquant. Onuachu est un joueur qui évolue au FC Midtjylland. Cependant, le club danois demande 12 millions d'euros, ce que le champion en titre ne peut payer. Le Nigérian ne viendrait qu'en cas de départ de Samatta selon HLN.

© DH - La rupture se rapproche entre Manchester United et Romelu Lukaku. Pour plus d'infos, cliquez ici.

- Nouvelle offre d'Everton pour Zaha ! Cette fois-ci, Everton a offert 60 millions d'euros plus deux joueurs (Cenk Tosun et James McCarthy). Crystal Palace espère 80 millions d'euros pour son attaquant ivoirien.

- Cela bouge à Arsenal. Nicolas Pepe aurait choisi les Gunners plutôt que Naples. Prix de l'opération: 80 millions d'euros. Arsenal va payer 22 millions tout de suite et 58 en 5 ans selon le Mail. Dans le sens des départs, L'Equipe annonce que Shkodran Mustafi pourrait partir vers Monaco qui s'intéresse au défenseur allemand de 27 ans.

© DH - Le PSG s'intéresse à un latéral gauche du FC Augsbourg: Philipp Max. Performant l'an dernier, l'Allemand dispose d'un bon de sortie selon le directeur sportif du club. Stefan Reuter a déclaré pour Augsburger Allgemeine: "nous avons dit aux joueurs et aux agents que si les joueurs pouvaient passer à l’étape suivante et passer à un club qui joue régulièrement à l’échelle internationale, nous recherchons une solution qui satisfasse tout le monde." Augsbourg espère 20 à 25 millions d'euros.

- Jurgen Klinsmann pourrait devenir le futur coach du VFB Stuttgart. L'ancien attaquant allemand et coach des USA est en pourparler avancé avec les dirigeants du club selon Bild.

© DH - Rebondissement dans le dossier James Rodriguez ? Annoncé partant depuis le début du mercato, AS pense que le Colombien pourrait-être prié de rester à Madrid. Suite à la blessure d'Asensio, Rodriguez devrait encore rendre de fiers services aux Merengues.

© DH - L'Inter met 15 millions sur la table pour Edin Dzeko tandis que la Roma en veut 20 selon Sky Italia. La différence entre l'offre et la demande diminue entre les deux clubs.

- La Juventus se lâche sur le marché des transferts ! Selon la Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala pourrait effectivement mettre les voiles vers l'Angleterre. Selon le journal, les dirigeants du Piémont seraient à l'écoute des offres potentielles. Moise Kean devrait suivre le même chemin où Everton espère faire signer la jeune pépite de 19 ans pour une somme avoisinant les 40 millions d'euros. Pour les remplacer, la Juve va miser sur... Romelu Lukaku ! Le journal va même plus loin et annonce que la Vieille Dame serait en pôle pour accueillir le Diable rouge.

© DH - Selon le journal L'Equipe, Danilo pourrait atterrir à l'AS Monaco. Le club du Rocher offre 30 millions d'euros pour le milieu défensif du FC Porto. Son contrat court jusqu'en 2022 et il possède une clause libératoire de... 60 millions d'euros ! Porto ne souhaite pas perdre son international portugais et n'accepterait de le laisser filer que via cette clause.

- Marcos Rojo pourrait débarquer à l'Olympique de Marseille selon ESPN. Le défenseur argentin de 29 ans n'est plus désiré à Manchester United. Le média anglais pense que Rojo a également des touches en Italie et en Espagne.