Le fil info:





Les infos du matin:

© D.R.



- Pourquoi El Hadj et Refaelov étaient sur le banc face à l'Union ? Plus de détails ici.

- Malines prolonge un espoir. Il s'agit de Milan Robberechts, jeune attaquant de 17 ans, qui s'engage jusqu'en 2024 avec le Malinwa.

- Un ancien de l'Ajax à l'Antwerp ? D'après le Nieuwsblad, Viktor Fischer serait proche du Bosuil mais il doit encore passer sa visite médicale. L'ailier gauche danois de 27 ans est notamment passé par l'Ajax, Mayence et Middlesbrough. Il évolue actuellement à Copenhague.

© D.R.



- Un joueur de Chelsea à Crystal Palace ? Le club de Christian Benteke voudrait s'offrir les services de Connor Gallagher sous la forme d'un prêt selon Sky Sports.

- C'est officiel pour Alphonse Areola. Le portier du PSG quitte la Ligue 1 pour West Ham sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

- Lautaro Martinez refroidit Arsenal. Courtisé par les Gunners, le Daily Mail informe que l'attaquant argentin ne quitterait l'Inter que si une offre intéressante venait à tomber d'Espagne.

© D.R.



- Un attaquant de Manchester City, en prêt à Gérone. Nahuel Bustos, Argentin de 23 ans, poursuivra l'aventure dans le club de Gérone, où il avait déjà été prêté la saison passée.

© D.R.



- Josip Ilicic, dans le viseur de l'AC Milan. Le Corriere dello Sport annonce que l'attaquant de l'Atalanta pourrait rejoindre le club milanais.

- Manuel Locatelli veut rejoindre la Juventus. C'est ce qu'a confirmé le patron de Sassuolo, Giovanni Carnevali, aux médias italiens. Les discussions sont toujours en cours entre les deux clubs.

© D.R.



- Un grand espoir belge se rapproche de Lille. Amadou Onana, milieu de 19 ans pourrait rejoindre le LOSC selon Footmercato. Il arriverait en provenance d'Hambourg.

- Pochettino n'en dit pas plus sur Paul Pogba. Interrogé par Le Parisien, l'entraîneur argentin n'a pas souhaité évoquer le cas du milieu français "je n'aime pas parler de joueurs qui appartiennent à d'autres équipes".

- Raymond Domenech veut reprendre du service. L'ancien sélectionneur des Bleus a accordé une interview à France Info et a affirmé vouloir retrouver un banc malgré une dernière expérience négative à Nantes.

© D.R.



- Où jouera Joshua Zirkzee ? D'après Mundo Deportivo, l'attaquant de 20 ans du Bayern plait un peu partout en Europe. Feyenoord et l'Hellas Verone seraient intéressés.

© D.R.



- Fin de carrière pour Maxi Lopez. L'attaquant argentin de 37 ans, passé par River Plate et le Barça, entre autres, a tenu à annoncer la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

- Direction la Turquie pour David Luiz ? Selon Fanatik, l'ancien défenseur de Chelsea et Arsenal va découvrir le championnat turc et s'engagera dans le club d'Adana Demispor, tout juste promu. Le Brésilien de 34 ans arrive libre de tout contrat et rejoindra Younes Belhanda, Benjamin Stambouli et un certain Mario Balotelli.

- Fin de l'aventure à Boavista pour Adil Rami. Le club portugais a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Le défenseur de 35 ans n'a pas communiqué quant à la suite de sa carrière.