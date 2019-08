Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais a fermé ses portes le 6 août dernier, ce qui a impacté tout le marché. En Belgique, France, Espagne, Italie et en Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Les spéculations vont bon train concernant le transfert d'Mbaye Diagne à Anderlecht. Selon nos informations, le buteur sénégalais du Galatasaray ne devrait pas signer chez les Mauves. Plus d'infos ici.

- Toujours du côté du RSCA, le mercato est loin d'être terminé ! Le Sporting cherche encore à renforcer son secteur défensif et est à la recherche d'un buteur. Les infos du mercato des Mauves c'est ici. Dans le sens des départs, Mohammed Dauda est prêté sans option d'achat à Esbjerg, au Danemark. L'attaquant ghanéen de 21 ans, sur une voie de garage au Parc Astrid, avait déjà été envoyé à Vitesse Arnhem la saison dernière. Il lui reste encore deux ans de contrat au Sporting.

- Wanyama à Bruges, c'est très chaud ! Tottenham et le Club Bruges auraient un accord, selon SkySports. Coût de l'opération: 13 millions d'euros ! Soit le transfert entrant le plus cher de l'histoire du football belge, de peu devant Zinho Vanheusden.

- Kevin Mirallas est tout proche de s'engager à l'Antwerp ! Le Diable était présent en tribune lors de la défaite face à l'AZ. L'ailier d'Everton a un accord de principe pour 3 ans avec les Anversois. Seule l'élimination européenne d'hier peut l'empêcher de signer son retour en Belgique.

- On connait désormais le successeur d'Adnan Custovic. Arnauld Mercier devient officiellement le nouvel entraîneur de Waasland-Beveren. Le coach français quitte donc Seraing, pensionnaire de D1 Amateur. Plus d'infos ici.

- Fred Vanderbiest succède à Drazen Brncic au RWDM (D1 Amateur). Le T2 de Wouter Vrancken à Malines avait été joueur du club molenbeekois. Plus d'infos ici.

© D.R. - Unai Emery, l’entraîneur d'Arsenal, a assuré en conférence de presse que Mesut Ozil n'allait nulle part ailleurs. "Nous n'allons pas évoquer la possibilité que Mesut parte. Nous avons fini notre mercato et en Europe il se clôture lundi. On ne peut plus signer de nouveaux transferts, mais certains joueurs ont encore la possibilité de partir dans les prochains jours", a précisé le tacticien espagnol des Gunners. Du départ dans l'air au nord de Londres ?



- A Leicester, on s'attend encore à des départs. Rachid Ghezzal et Fousseni Diabate sont tous les deux cités proches de quitter le club. Ghezzal et à deux doigts de l'Olympiakos tandis que Diabate est en passe de s'engager à Dijon. Les Foxes souhaiteraient obtenir des prêts avec obligation d'achat, explique SkySports.

© D.R. - Coup de tonnerre à Madrid ! Et si Mauro Icardi rejoignait finalement l'Atletico Madrid ? La Gazzetta dello Sport annonce que le buteur argentin et l'Inter, son club où il est indésirable, auraient négocié un consensus. Icardi rempilerait alors chez les Nerazzurri avant de filer en prêt chez les Colchoneros. Une destination qui aurait de quoi plaire au joueur et à sa femme/agente Wanda Nara.

- On se dirige vraisemblablement vers un échange entre Keylor Navas et Alphonse Areola ! Le PSG et le Real Madrid auraient trouvé un accord pour le transfert des deux portiers. Selon nos confrères de RMC Sport tout sera officiel ce week-end.

© D.R. - Alexis Sanchez à l'Inter c'est officiel ! Il est prêté pour un an par Manchester United sans option d'achat. Le Chilien rejoint donc son grand ami Romelu Lukaku chez les Nerazzurri !

- Chris Smalling ira bien à la Roma, mais il attendra ce vendredi pour se déplacer dans la capitale italienne, selon Sky Italy.

© D.R. - Arthur Zagre à Monaco c'est officiel. Le latéral gauche va rapporter 10 millions d'euros au PSG !

- Décidémment les rivaux du PSG n'hésitent pas à aller piocher dans les réserves du club de la capitale... Après le transfert de Zagre à Monaco, cela pourrait être le tour de Stanley Nsoki de rejoindre l'OL. Si rien n'est encore conclu, Jean-Michel Aulas n'a pas caché son envie de faire venir l'espoir français à Lyon, sous la forme d'un prêt.

© D.R. - Le FC Porto tente le tout pour le tout pour faire revenir Yannick Carrasco en Europe ! Le Diable n'a jamais caché ses envies de départ aux dirigeants du Dalian Yifang mais ceux-ci sont réticents à le lâcher aussi facilement. Au Portugal, Carrasco se retrouverait alors sous les ordres de Sergio Conceiçao. Plus d'infos ici.



- Mohamed Elneny devrait signer aujourd'hui à Besiktas, à en croire SkySports. Il devrait être prêté par Arsenal pour le reste de la saison au club stambouliote.