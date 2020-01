Pour cette ultime journée du mercato, notre journal suivra les derniers dossiers en cours en direct jusque minuit.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R.



- Alexis Saelemaekers s'envole pour l'AC Milan! Plus d'informations ici...

- Toujours à Anderlecht: Bucacarr Sanneh proche de la sortie, que faire de Kenny Saief ? Plus d'informations ici...

© D.R.



- Trincao au Barça, ce serait bouclé. Les Catalans seraient tombés d'accord avec le club portugais de Braga sur l'arrivée du jeune ailier de 20 ans, d'après Mundo Deportivo. Cependant, il rejoindrait les troupes de Setién la saison prochaine.

- Comme nous vous l'annoncions hier, Yannick Carrasco serait tout proche d'un retour à l'Atlético, suite à l'échec du dossier Edinson Cavani, Diego Simeone voudrait renforcer son secteur offensif et l'ancien Colchonero est l'objectif numéro un du tacticien argentin.

© D.R.



- Jour J pour Olivier Giroud ! Envoyé un peu partout pendant ce mercato, le numéro neuf des Bleus souhaite absolument quitter Chelsea aujourd'hui. Alors qu'un départ semblait compliqué hier, la Lazio s'est montrée intéressée, ainsi que.... l'Inter qui est revenu à la charge dans ce dossier, d'après la Gazzetta. Les dernières heures de ce mercato promettent donc d'être mouvementées pour le champion du monde.

- Gigi Donnarumma quitterait l'AC Milan cet été. C'est ce qu'affirme son agent Mino Raiola, selon la Gazetta.

© D.R.



- Dries Mertens à Chelsea ? Pour rappel, le contrat du numéro 14 des Diables se termine en juin mais le club de Frank Lampard souhaiterait le recruter dès aujourd'hui. Affaire à suivre...

- Cedric Soares tout proche d'Arsenal. Sky Sports affirme que le défenseur de Southampton devrait rejoindre les Gunners en cette dernière journée de mercato !

© D.R.



- Un défenseur à l'OL ? C'est en tout cas ce qu'a demandé son coach, Rudi Garcia, interrogé a suite du match de Coupe de France.: "Un défenseur central ! J'ai déjà dit et je répète que si on avait un blessé ou un suspendu dans ce secteur, on n'aurait plus que deux défenseurs centraux. Or, ce serait très incertain de se montrer inventif à ce poste-là",

- Monaco très actif durant ce mercato. Selon RMC, le club de la principauté souhaiterait attirer Diego Llorente, défenseur central de la Real Sociedad.