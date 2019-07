Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais fermera ses portes dès le 8 août, ce qui impactera tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Le fil infos

Les infos du matin

Anderlecht ne veut pas conserver Adrien Trebel mais les Bruxellois demandent beaucoup d'argent pour le Français.

- Selon HLN, Kaveh Rezaei pourrait venir combler le futur départ de Osimhen à Charleroi. Attendu à Lille, l'arrivée du Nigérian chez les Dogues est suspendue au départ de Rafael Leao à l'AC Milan qui devrait signer aujourd'hui. Les discussions entre les deux clubs n'ont pas encore débuté mais les Zèbres envisageraient sérieusement cette option.

Après Nicolas Pepe, Arsenal serait proche de conclure le transfert de Kieran Tierney. L'arrière gauche du Celtic aurait choisit les Gunners mais les Londoniens peinent à convaincre les Écossais selon le Mail.

- Manchester United serait intéressé par la venue de Samuel Umtiti selon Le10 Sport. Moins utilisé la saison dernière au Barça à cause de l'éclosion de Clément Lenglet, le défenseur français pourrait considérer un départ. Ni Lindelof, Smalling, Eric Bailly ou Jones n'ont vraiment rassuré à ce poste chez les Red Devils.

- Crystal Palace a fait une offre pour Fedor Chalov de 16 millions d'euros selon Sky Sports. Le joueur du CSKA Moscou pourrait venir remplacer Wilfried Zaha, en partance pour Everton.

Dodi Lukebakio se rapproche de plus en plus du Herta Berlin.

- Il y a quelques jours, Niko Kovac, l'entraîneur du club bavarois, s'était dit "confiant quant à l'arrivée de Leroy Sané" en conférence de presse. Cela n'avait pas plu du tout à Manchester City. Karl-Heinz Rummenige, le patron du Bayern Munich, s'est exprimé à propos du joueur allemand: "Nous avons de très bonnes relations avec Manchester City, notre ancien entraîneur Pep Guardiola en est l’entraîneur. J’aimerais vous rappeler que le joueur est actuellement sous contrat avec Manchester City. Nous allons travailler sur les transferts, ce qui finira par sortir, vous le verrez."

Selon Sport, le FC Barcelone va enfin passer à l'action pour Neymar. Les Catalans vont enfin déposer une offre officielle pour la star brésilienne. Déçu par l'agent de Neymar, Pini Zahavi, qui tarde à conclure les négociations, les dirigeants du FC vont désormais prendre les choses en main selon le journal.

- Jorge Mendes, l'agent de James Rodriguez, s'est confié à propos de l'avenir de son poulain. Pour Radio Marca, il a déclaré: "Vous devez demander à Florentino Pérez. Je ne décide pas de ces choses. Voyons ce qu’il se passe. Ce que je veux, c’est le meilleur pour le club et le joueur."

Romelu Lukaku à la Juve ça chauffe fortement !

- Mauro Icardi se rapproche fortement de Naples qui n'a pas réussi à boucler le transfert de Nicolas Pépé, parti à Arsenal. Icardi n'est plus le bienvenu à l'Inter qui a accepté une offre de 80 millions d'euros pour Corriere dello Sport.

Leonardo se déplace en Chine pour convaincre Neymar de rester. Le directeur sportif du PSG va également voir l'équipe pour la fin de son stage en Asie.

- Monaco se renseigne à propos de Pedrinho, le joueur de Corithians. L'Atletico Madrid serait aussi sur les rangs selon Globoesporte. Les deux clubs sont disposés à mettre 20 millions sur la table tandis que l'ailier possède une clause libératoire de 50 millions d'euros.

- Ce n'est pas la seule cible des Monégasques. En effet, le club du Rocher souhaiterait faire venir une ancienne connaissance de la Pro League en la personne d'Henry Onyekuru. Selon Liverpool Echo, Everton aimerait le garder mais le club ne pense pas lui obtenir un permis de travail pour jouer en Angleterre.