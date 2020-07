Le fil info :

Les infos du matin:

© D.R. - Monaco et Anderlecht négocient le transfert définitif de Thomas Didillon et Genk est attentif aux discussions. Les Limbourgeois toucheront 25 % du montant. Surprenant vu qu’ils n’ont pas levé l’option d’achat du gardien français après son prêt. C’est la conséquence d’un montage financier très particulier lors de la location de Didillon. Genk avait versé 550 000 € pour les 6 mois de prêt et négocié une option d’achat à 1,65 million. Avec une clause disant que le Racing avait droit à 25 % du montant d’un futur transfert si l’option d’achat n’était pas levée. Pour Anderlecht, il ne sera donc pas simple de retrouver les 2,2 millions investis en 2018 lors de son achat au FC Metz.

- Anderlecht veut se débarrasser de 14 joueurs. Retrouvez la liste des joueurs excédentaires et leur situation ici.

© D.R. - Manchester United fait une offre pour James Rodriguez. Selon la presse anglaise, les Red Devils auraient proposé 25 millions d'euros pour recruter le joueur colombien. Une offre refusée par le Real Madrid qui réclamerait 40 millions d'euros pour lâcher son médian offensif. Le PSG serait aussi sur le coup.



- Coutinho se rapproche d'Arsenal. Selon Esports RAC1, le Barcelone et Arsenal discuteraient d'un prêt de Coutinho à Londres. Les deux clubs pourraient se partager le salaire du joueur.

© D.R. - Gareth Bale aurait décidé de rester à Madrid. Selon le Mirror, le Gallois aurait annoncé à Ryan Giggs, son sélectionneur, qu'il ne comptait pas changer d'air cet été malgré son faible temps de jeu au Real et la perspective de l'Euro la saison prochaine.

- Le Barça pourrait réussir à se débarrasser de Martin Braithwaite selon Mundo Deportivo. Le club catalan négocierait notamment avec Everton et West Ham pour se débarrasser de l'international danois. Les Blaugrana espèrent récupérer une bonne partie des 18 millions investis en janvier pour le recruter.

© D.R. - Les discussions continuent pour Ibrahimovic et le Milan. Selon Gianluca Di Marzio, le club lombard proposera prochainement une prolongation de contrat d'un an au géant suédois qui est en fin de contrat avec les Rossoneri.

- L'Inter se positionne pour Tanguy Ndombele. Gianluca Di Marzio explique que le Français est une nouvelle piste explorée par les Intéristes pour renforcer leur milieu de terrain. L'Inter pourrait même envoyer un joueur à Tottenham pour faciliter le transfert. Perisic, Brozovic et Skriniar sont évoqués. Cependant, le Standard explique dans le même temps que Tottenham souhaiterait donner du temps à Ndombele pour qu'il s'impose chez les Spurs et ne serait donc pas en discussions pour le vendre.

© D.R. - Haaland va rester à Dortmund. Au centre de certaines rumeurs, Erling Haaland a expliqué qu'il ne quitterait pas Dortmund cet été dans un entretien accordé à Bild : "J'ai un contrat à long terme ici jusqu'en 2024. Dans tous les cas, c'est mon grand objectif de remporter des titres avec le BVB et de célébrer des succès fantastiques avec nos fans (…) Nous devons continuer notre bon développement depuis la deuxième partie de la saison dernière et nous voulons avoir plus de succès l'année prochaine."

- Le Bayern confirme les envies de départ de Thiago. Dans un entretien accordé à Sky Sports, Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern, s'est exprimé sur un possible départ de Thiago Alcantara de Bavière : "Il a informé le directeur sportif qu'il voudrait faire quelque chose de nouveau. Nous devons l'accepter."

© D.R. - Gabriel intéresse du beau monde en Europe. Selon le Sunday Times, le défenseur de Lille était censé s'engager cet été avec Everton. Problème : la crise du coronavirus a bouleversé les plans des Toffees. Le PSG, Manchester United et Arsenal seraient à la lutte pour récupérer le Brésilien de 22 ans.