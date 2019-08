Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais a fermé ses portes le 6 août dernier, ce qui a impacté tout le marché. En Belgique, France, Espagne, Italie et en Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Les infos de ce samedi

- 10h00: L'attaquant argentin Giovanni Simeone a été prêté par la Fiorentina à Cagliari avec une obligation d'achat, a annoncé le club sarde. Le fils de Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid, s'est engagé avec Cagliari jusqu'en 2024. A 24 ans, Simeone compte cinq sélections avec l'Argentine. Révélé en Europe par une première saison réussie avec le Genoa, il avait rejoint la Fiorentina en 2017. Avec la Viola, il a disputé 80 matches pour 22 buts et 11 passes décisives mais a connu une dernière saison difficile.

- 9h45: Giannelli Imbula est prêté à Lecce par Stoke City. Un temps cité en Belgique du côté du Club Bruges, le Congolais de 26 ans a préféré signé avec le promu de Serie A.

-Toujours dans le dossier Neymar, le FC Barcelone aurait décidé d'abandonner les négociations après le refus d'une offre par le Paris Saint-Germain selon la presse catalane.

- 9h45: Après la victoire du PSG face à Metz ce vendredi, le directeur sportif parisien, Leonardo, s'est exprimé en zone mixte au sujet du dossier Neymar. Il a expliqué que le FC Barcelone était la seule porte de sortie pour la star brésilienne mais que les deux clubs ne sont jamais tombés d'accord. La situation d'Ousmane Dembélé est également bloquée. Sans accord dans le dossier Neymar, le PSG ne peut pas entamer les discussions avec le joueur qui ne serait pas contre une arrivée dans la ville lumière selon le directeur sportif des Parisiens.

Leonardo a part ailleurs confirmé le départ d'Alphonse Aréola du côté du Real Madrid, sans doute pour faire de la place pour la venue de Keylor Navas.

- 9h35: L'attaquant Florin Durmishaj est prêté par l'Olympiacos à Waasland-Beveren pour une saison.

- 9h30: Anderlecht se renforce avec la venue du défenseur Derrick Luckassen. Plus d'infos ici.

- 9h30: L'international algérien Adam Ounas est prêté par Naples pour un an avec option d'achat du côté de Nice.

- 9h30: Kévin Mirallas est de retour en Belgique ! C'était dans l'air depuis un certain temps et les rumeurs se sont encore renforcées après que le joueur de 31 ans ait été aperçu dans les travées du Stade Roi Baudouin ce jeudi pour la rencontre entre l'Antwerp et l'AZ. Même si les Anversois se sont faits éliminés, l'ailier droit a quand même signé un contrat pour une saison. C'est la première fois depuis qu'il est passé professionnel que Mirallas va évoluer sous les couleurs d'un club du championnat de Belgique.

- 9h20: Anderlecht a prolongé ses jeunes Sieben Dewaele (20 ans) et Anouar Ait El Hadj (17 ans). Les deux joueurs ont prolongé jusqu'en 2022.

- 9h10: Cité à Heerenveen par certains médias néerlandophones, Alen Halilovic pourrait rester en bord de meuse selon Michel Preud'homme.

- 9h00: Le mercato n'est pas encore fini du côté d'Anderlecht. La direction cherche encore un buteur et s'intéresserait à Papiss Cissé. Dans le sens des départs, la situation de Trebel devrait se débloquer dans la journée. Plus d'infos ici.