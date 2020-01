A. He. avec R.V.P.

Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

- 9:55: le Daily Mail affirme que Joe Hart pourrait retrouver de l'embauche. à Aston Villa, lui qui fait banquette à Burnley, où il est barré par Nick Pope. À 32 ans et fort de 440 matches au compteur, l'ancien international serait une recrue expérimentée, qui pourrait aider les Villans à sauver leur peau en Premier League (ils sont actuellement 17e). Détail qui a son importance: son contrat expire en juin 2020. Son transfert serait d'autant plus profitable que le numéro 1 habituel, Tom Heaton, est out jusqu'à la fin de la saison après avoir contracté une grave blessure au genou face à... Burnley !

- 9:54: on rappelle également que le Brésilien Wesley, recruté à Bruges lors du dernier mercato, est lui aussi blessé pour plusieurs mois. Raison pour laquelle Villa chercherait à s'offrir les services de deux Diables rouges. Plus d'informations par ici.

- 9:42: toujours selon le Mail, cette fois, Wilfried Zaha compte bien obtenir son bon de sortie de Crystal Palace. L'ailier ivoirien aurait même engagé Pini Zahavi, très proche de Roman Abramovitch, pour faciliter son passage à Chelsea cet hiver. Souvent cité partant, il paye surtout la somme un peu folle que les Eagles réclament pour leur joueur de 26 ans: 94 millions d'euros. Ah, les Anglais...

- 9:33: malgré un talent indéniable Merih Demiral végète sur le bac de la Juventus (450 minutes à peine disputées depuis le début de la saison). Pas facile pour un défenseur central de se tailler une place entre Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini et Matthijs de Ligt. Le Turc plaît pourtant à plusieurs clubs européens, dont Leicester, où le joueur de 21 ans pourrait rebondir aux côtés de son compatriote Caglar Söyüncü. Mais Sky Italia annonce que la Juve a repoussé une offre de plus de trente millions formulées par les Foxes. Les Bianconeri avaient également dit non aux quarante millions proposés par le Borussia Dortmund, selon cette même source.

- 9:17: Paul Pogba sera-t-il toujours mancunien en février ? Son agent, Mino Raiola, avait durement critiqué Manchester United (pas forcément à tort d'ailleurs...), réveillant les rumeurs de départ (vers le Real Madrid, notamment). C'est au tour d'Ole Gunnar Solskjaer de dégainer, afin de défendre son bilan: "Paul est notre joueur et les agents sont recrutés par les joueurs, pas l'inverse. Les joueurs n'appartiennent pas à leur agent, mais aux club", a-t-il expliqué. Entre clash et résultats décevants, l'ambiance est bonne à Old Trafford...

- 9:05: pour rappel, l'une des grosses infos de ce vendredi était l'intérêt du Real Madrid pour l'ancien Carolo Victor Osimhen (21 ans). Lui et deux autres équipiers de Lille Boubakary Soumaré (20 ans) et Gabriel (22 ans), figuraient même en Une de Marca, qui expliquait que le trio du Losc était pisté, mais plus en vue du mercato estival.

- 8:50: Emmanuel Sowah ne devrait pas être du stage hivernal d'Anderlecht. Le latéral droit ghanéen est (comme d’autres) sur la liste des transferts et jouit de l’intérêt d’Eupen.

- 8:49: le défenseur Anderlechtois Elias Cobbaut est cité en Italie du côté de l’Atalanta, où, selon nos sources, il ne fait pas partie des priorités.