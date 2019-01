Les infos de l'après-midi

- 14h50: Jose Mourinho aurait refusé la proposition de Benfica qui pour rappel a limogé son entraîneur, Rui Vitoria, ce jeudi. L'ancien entraîneur de Man U ne compte pas, à ce stade-ci de sa carrière, retourner dans son Portugal natal affirment différentes sources.

- 14h14: Le PSG n'a pas dit son dernier mot pour Frenkie de Jong. Le joueur de l'Ajax est dragué par les plus grands clubs du monde pour le moment. Sur les tablettes de Manchester City, de Barcelone ou encore du PSG, le club francilien serait prêt à casser sa tirelire pour s'attacher les services du Néerlandais. Selon le Mundo Deportivo, le PSG aurait dans l'idée, pour damner le pion dans ce dossier au Barça, de recruter de Jong ainsi que son compère de l'Ajax, Matthijs de Ligt pour un montant avoisinant les 150 millions d'euros. Un double "deal" dont ne voudrait pas entendre parler Barcelone, pour le moment.

- 13h30: Adrien Rabiot toujours plus proche de Barcelone. L'émission Telefoot a annoncé ce matin que le Français était à deux doigts de rejoindre le club catalan. Si les négociations n'aboutissent pas cet hiver, le milieu devrait rejoindre le club catalan gratuitement en juin prochain.

Les infos du matin

- 11h31: Julian Weigl s'éloigne du PSG. Le milieu de terrain allemand ne devrait pas quitter Dortmund cet hiver. Lucien Favre, adepte du 4-2-3-1, possède quatre milieux récupérateurs avec Delaney, Witsel, Dahoud et Weigl, donc. Il aurait exigé à ses dirigeants de ne pas céder le jeune joueur de 23 ans afin de ne pas raccourcir son noyau. Le Suisse veut se donner le plus de chance de son côté pour aller le plus loin possible en Bundesliga et en Champions League.

- 10h15: Lucas Hernandez pourrait quitter l'Atletico dès cet hiver. Le Bayern lorgne sur Lucas Hernandez depuis plusieurs semaines. Interrogé à ce sujet, le coach des Colchoneros, Diego Simeone, a laissé planer le doute quant à l'avenir de son défenseur. "Nous savons que, tant que le mercato hivernal ne sera pas clos, eh bien nous ne serons pas tranquilles. Il existe toujours la possibilité que les joueurs extraordinaires que nous possédons puissent intéresser des clubs de grande structure comme le Bayern." L'Equipe rappelle que Miguel Angel Gil, le directeur général de l'Atletico, aurait demandé aux bavarois d'attendre le mois de juin pour négocier

- 10h05: Balotelli est sur les tablettes de Newcastle, annonce la presse anglaise. L'attaquant italien, sur le départ à Nice, serait enclin à tenter un nouveau défi. Rafa Benitez, le coach des Magpies, a toutefois refusé de commenter cette information samedi. Marseille est aussi à l'affût

- 9h41: Fabregas est à Monaco pour négocier son transfert, rapporte Sky. L'Espagnol a quitté la pelouse de Stamford Bridge les larmes aux yeux samedi en fin d'après-midi. Tout cela sonnait comme un petit adieu de l'ancien joueur de Barcelone aux Londoniens. Interrogé sur son probable départ, Hazard a déclaré que Fabregas était "un top gars sur le terrain mais aussi en dehors. C'est un de mes grands amis. J'espère que ça se passera bien dans le futur pour lui."