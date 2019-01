Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas rater.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, que ce soit en Belgique où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Marin restera-t-il au Standard? Élément de réponse ici.

- Selon HLN, Musona intéresse vivement la MLS. Le joueur d'Anderlecht espère toujours intégrer le 11 de base, surtout avec l'arrivée du nouvel entraîneur.

© D.R. - Arsenal approche Denis Suarez. Le club londonien désire recruter le joueur de 25 ans qui ne joue pas au Barça. Selon Sky Italia, l'Espagnol est proche de signer en faveur des Gunners dès cette semaine. En début de mercato, l'Olympique de Marseille semblait également sur le joueur mais l'OM n'avait pas les faveurs de l'ailier. Selon le Daily Star, Arsenal intéresserait aussi à Cengiz Under, le joueur de l'AS Roma.

- Phil Foden ne quittera pas le navire mancunien cet hiver! C'est Pep Guardiola qui l'a annoncé après son écrasante victoire contre Rotherham (7-0). Il a déclaré: "Il va rester avec nous de nombreuses années. C'est impossible de le voir partir. Croyez-moi, s'il joue, c'est parce que nous croyons qu'il a le talent pour être important dans l'équipe."

© D.R. - Robben, clap de fin au Bayern? L'ailier de 34 ans a encore de beau reste même s'il est souvent blessé. C'est l'Inter Milan qui aimerait récupérer le Batave à la fin de son contrat en juin selon Le Corriere dello Sport et La Gazzetta.

© D.R. - Brahim Diaz a signé en faveur du Real Madrid! Premier transfert pour les Merengues qui ont très mal commencé leur début d'année 2019 (1 point sur 6 ). Encore un jeune joueur un peu tendre mais qui possède énormément de talent pour l'équipe de Solari. L'Espagnol de 19 ans a paraphé un contrat jusqu'en 2025 et le Real a déboursé 15 millions d'euros.

- Selon L'équipe, Eden Hazard reste le rêve ultime des dirigeants madrllènes! Cependant, le journal ne pense pas que l'ailier belge veuille aller au clash avec son club de Chelsea qui désire absolument le voir prolonger son contrat.

© D.R. - Trio de choc pour Manolo Gabbiadini! En effet, l'AC Milan, la Fiorentina et le Real Betis sont en course pour obtenir le joueur de Southampton. Il faudrait débourser entre 10 et 15 millions d'euros pour l'international italien qui n'a jamais vraiment convaincu en Angleterre selon Sky Sports.

- L'AC Milan entre dans la danse pour Piatek. Selon la Gazzetta dello Sport, les Rossoneri veulent obtenir le joueur polonais pour assurer la relève d'Higuain pour la prochaine saison. Le meilleur buteur de la Serie A devant Cristiano Ronaldo avec 13 buts pourrait coûter 60 millions d'euros. Le joueur a été acheté 4 millions il y a 6 mois en provenance de Pologne.

© D.R. - Après le limogeage de Olivier Dall’Oglio, Dijon penserait à Guy Lacombe pour reprendre les reines de l'équipe. L'entraîneur expérimenté hésiterait à reprendre du service car il s'occupe actuellement de la formation à la DTN.

- Monaco veut passer la deuxième pour son mercato! Après le défenseur expérimenté Naldo, le club de la Principauté espère recruter François Kamano. Selon Eurosport et L'équipe, le club a envoyé une seconde offre de 15 millions d'euros plus 3 de bonus. Les Girondins de Bordeaux demandent 25 millions d'euros pour l'ailier.