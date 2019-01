Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas rater.



De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.





Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - "Je n'ai pas peur de perdre Wesley", l’entraîneur de Bruges est catégorique, il peut encore apporter quelque chose à son attaquant. Plus d'infos ici.

- Waasland-Beveren a décidé de lever l'option d'achat de Davy Roef. Elle s'élève à 750.000 euros. Dauda, qui n'est pas parti en stage avec ses coéquipiers, voit son avenir s'éloigner d'Anderlecht. Il pourrait signer pour un club étranger et le Vitesse Arnhem semble tenir la corde. Ce ne sont pas les seuls transferts sortants: Abazaj, Adzic et Dante peuvent également chercher du temps de jeu ailleurs en prêt.

© D.R. - Selon Sky Italia, Yannick Carrasco se rapprocherait de l'Europe. Et surprise, c'est Arsenal qui pourrait décrocher la timbale. Le média italien affirme que Carrasco aurait déjà donné son accord pour signer dans la capitale londonienne. Le joueur était également associé au Milan et à Manchester United en début de mercato. Carrasco va-t-il nous faire une "Witsel" avec une belle porte de sortie européenne?

- Coutinho de retour en Premier League? Pour le Manchester Evening News, l'ancien milieu de terrain de Liverpool pourrait partir prématurément de la Catalogne. Le Brésilien n'a commencé que 9 matchs de Liga et est barré par un Dembele plus décisif. Manchester United se serait renseigné pour le génial joueur de 26 ans.

- Divock Origi est très convoité. Buteur hier soir lors de la défaite de Liverpool contre Wolverhampton (2-1), Fulham mais aussi Wolverhampton, Galatasaray et Schalke 04 se montreraient intéressés pour l'attaquant. Malgré une saison presque blanche, personne n'oublie l'une des révélations de la Coupe du Monde 2014.

© D.R. - Robben ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Lors d'un événement commercial, le joueur a commenté son avenir: "Ces dernières semaines ont été très chargées pour mon père (NDLR qui est aussi son agent). L'avenir est toujours incertain." Le joueur serait convoité par l'Inter Milan car son contrat se termine en juin.

- Riechedly Bazoer va quitter Wolfsburg. Le joueur formé à l'Ajax Amsterdam retourne au Pays-Bas, au FC Utrecht. Le milieu de terrain était prêté au FC Porto depuis le début de la saison mais n'a pas joué et a été versé dans le noyau B. Il était considéré comme un grand espoir batave et avait coûté 12 millions d'euros au club VW.

© D.R. - Christian Eriksen serait extrêmement convoité par... le Real Madrid! Selon The Independent, les Merengues voudraient offrir plus de 100 millions d'euros pour le maître à jouer danois. Le joueur est en fin de contrat en 2020 et n'a toujours pas prolongé. Encore un renfort au détriment d'Eden Hazard ?

- Séville sait à quoi s'en tenir pour Morata. Le joueur coûterait 12 millions d'euros pour 6 mois selon Estadio Deportivo. Cette somme comprendrait 6 millions d’indemnités de prêt ainsi que son salaire. Les 3 parties pourraient s'y retrouver dans ce deal.

- Selon TVE, la télévision publique espagnole, Lucas Hernandez serait proche de prolonger son contrat. Annoncé avec insistance du côté du Bayern Munich pour 80 millions d'euros, le joueur signerait un nouveau bail de 3 ans avec une revalorisation salariale à la clé.

© D.R. - L'Inter Milan suit toujours le Ballon d'Or selon la Gazzetta dello Sport. Cet été, les rumeurs annonçant Luca Modric dans la botte ont afflué. Les médias parlaient d'une éventuelle prolongation de contrat après cet épisode mais aucun bail n'a été signé entre temps. Cette rumeur pourrait-elle bousculer le mercato du finaliste de la dernière Coupe du Monde?

- Bras de fer pour Mauro Icardi à l'Inter Milan selon la Gazzetta dello Sport. L'Argentin, qui dispute sa première Ligue des Champions cette année, veut gagner 8 millions d'euros annuels tandis que les dirigeants n'en proposent que 6. Autre point de discorde, la clause libératoire qui s’élève à 110 millions d'euros pour les clubs étrangers. Beppe Marotta voudrait la supprimer de son nouveau contrat mais pas son agent (et épouse), Wanda Icardi.

© D.R. - L'OL et l'OM se sont renseignés sur Daniele Rugani selon le Corriere dello Sport. Le défenseur central ne joue presque pas (4 titularisations en Serie A) et souhaiterait partir pour obtenir plus de temps de jeu. Sous contrat jusqu'en 2021, la Vieille Dame garde la main dans ce dossier. L'AS Roma se montre aussi intéressé par le biais de son directeur sportif Monchi.

- Doucouré fait la cour au PSG. Sur le plateau de RMC Sport hier soir, il a répondu aux intérêts du club francilien: "Entendre de tels clubs intéressés, bien sûr que ça fait plaisir, après je pense qu’un club comme le PSG cherche beaucoup de choses, il y a beaucoup de pistes, je ne suis pas le seul, il y aura peu d’élus, je suis content que des clubs s’intéressent à moi. [...] Forcément, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont mes caractéristiques, si le PSG se renseigne sur moi et veut faire de moi un de ses joueurs, je serais très content." Le milieu de Watford serait trop cher pour les finances du PSG cet hiver.

© D.R. - Arsène Wenger, direction le Qatar? Selon France Football, l'ancien coach d'Arsenal a été approché par la sélection du Qatar. Le pays qui organisera la CDM 2022 espère attirer un grand nom pour la plus grande des compétitions nationales.



- Selon le quotidien portugais O Jogo, Pepe aurait choisi Porto malgré une offre moins conséquente que celle de Monaco et Wolverhampton. Le défenseur aimerait tout simplement rentrer au pays.