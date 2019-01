Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas rater.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Nous vous l'annoncions hier, c'est désormais officiel: Sorloth a signé en prêt pour 6 mois en faveur de La Gantoise qui est très active depuis le début de ce mercato.

- Awoniyi intéresse énormément Mouscron. L'attaquant est prêté par Liverpool à Gand cette saison mais il ne casse pas la baraque (16 matchs - 0 buts). Côté départs, Alexandros Katranis et l'attaquant Idrissa Sambu sont à la recherche d'une solution. Luca Napoleone est déjà parti pour le club de Virton en D1 amateur.

- Edmilson Junior trop cher pour les clubs belges! Le Belgo-Brésilien a signé l'année dernière dans le club de Al-Duhail et gagne 3.5 millions d'euros par an. Un salaire qu'aucun club belge ne peut lui fournir. Auteur de 4 goals en 18 rencontres au Qatar, il serait trop cher pour des clubs comme l'Antwerp, Gand et surtout Anderlecht. Selon Het Nieuwsblad, l'ailier intéresserait Brighton qui a souvent lorgné le marché belge et ses alentours.

© D.R. - Cela se confirme: Yannick Carrasco veut bel et bien quitter la Chine ! Après un an dans sa prison dorée, le Diable semble vouloir retrouver l'Europe. Son club, le Dalian Yifang, aurait ciblé Dimitri Payet (Marseille) selon France Football, ce qui pourrait libérer YFC. Son prix ne devrait pas être trop élevé (il avait été acheté 30 millions d'euros) mais son salaire est mirobolant et il est fort probable que l'ancien monégasque soit amené à faire des concessions… Comme nous le relayions ce mardi, Arsenal est intéressé car Emery souhaite recruter un ailier. Mais selon nos confrères du Laatste Nieuws, l'enveloppe des Londoniens est limitée pour ce mercato et la masse salariale des Gunners est déjà énorme avec plusieurs renouvellements de contrats récents. Sans parler du fait qu'un défenseur central et un milieu de terrain sont également ciblés… De son côté, Calciomercato évoque un intérêt de l'AC Milan pour le Diable rouge !

- Pep Guardiola veut que Vincent Kompany reste absolument! Son contrat se termine en fin de saison et l’entraîneur des Citizens a déclaré à propos d'une prolongation: "Je voudrais que Vinnie reste avec nous. Il est notre capitaine, il a passé 11 ans ici." Le Catalan a tout de même abordé ses problèmes physiques: "Nous avons vu avec les deux derniers matches, son problème est qu'il ne peut jouer que dans l'un d'entre eux. Son seul problème est ses blessures physiques." Kompany était titulaire lors du match d'une importance capitale pour le titre contre Liverpool mais laissé au repos contre Rotherham, en Coupe.

- Selon Marca, Chelsea serait proche de signer Gonzalo Higuain. L'attaquant argentin ne réalise pas une très bonne première partie de saison avec 6 buts inscrits en 15 matchs, à Milan. Le joueur viendrait combler le possible départ de Morata. De plus, l'attaquant a déjà évolué sous les ordres de Sarri qui apprécie particulièrement son profil.

© D.R. - Thorgan Hazard n'exclut absolument rien pour le mercato. Plus d'infos ici!

- Partira? Partira pas? Callum Hudson-Odoi attise les convoitises du Bayern Munich qui a offert 40 millions d'euros à Chelsea selon Sky! Titulaire hier lors de la défaite de Chelsea contre Tottenham, personne ne sait réellement de quoi son avenir sera fait.

© D.R. - Gelson Martins, 6 mois et puis s'en va? L'ailier portugais, grande promesse du football lusitanien, a très peu joué depuis son arrivée à l'Atletico Madrid (8 apparitions pour 1 titularisation). Pour la Cadena COPE, le club de Simeone souhaiterait déjà s'en débarrasser. Pendant l'été, la bataille était rude pour l'international et le club espère des offres conséquentes de plusieurs formations européennes.



- Selon AS, Daniel Levy, le président de Tottenham, a fixé le prix Christian Eriksen à 225 millions de livres! Une somme colossale pour un joueur dont le contrat se termine en juin 2020.

© D.R. - Départ prévu à l'Inter Milan. Gabigol va à nouveau être prêté au Brésil. Arrivé pour 30 millions d'euros en 2016, le joueur ne s'est jamais imposé en Série A. Prêté à Santos l'année dernière, il a retrouvé des couleurs. De retour de prêt, le club italien ne souhaite absolument pas le garder pour autant. Flamengo devrait obtenir son prêt selon Sky Italia.

- L'AC Milan hésite entre Piatek ou Morata selon Calciomercato. Le premier a explosé en Série A où il devance Cristiano Ronaldo au classement des buteurs. Le second connait le championnat italien car il a joué à la Juventus de Turin avant de se perdre en route du côté de Chelsea. Problème de taille, ces joueurs sont trop onéreux et le Milan, suite à l'achat de Paqueta pour 35 millions ne dispose pas de beaucoup de liquidités. Selon Leonardo, le directeur sportif, "Le temps passe et les occasions de signer des joueurs se réduisent. On peut envisager des prêts avec option d'achat mais il faut satisfaire toutes les parties et le temps passe vite."

© D.R. - Le PSG sur Lorenzo Pellegrini? Tuchel s'est avoué "nerveux" hier en conférence de presse à propos du numéro 6 tant recherché. Aujourd'hui, selon Sky Italy, le club francilien viserait le milieu de l'AS Roma. Le joueur dispose d'une clause libératoire qui s'élève entre 28 et 30 millions d'euros. Avec fair-play financier, le PSG ne jouit pas d'une grande marche de manœuvre.

© D.R. - Le président de Benfica s'est exprimé sur la chaine de télévision portugaise SIC à propos de José Mourinho. "Je n’ai pas parlé avec José Mourinho. Je n’ai pas un entraîneur rêvé. Ce que nous voulons, c’est un entraîneur qui puisse nous garantir des résultats. Qui n’aimerait pas avoir Mourinho ? Si demain il disait oui, il viendrait immédiatement. L’argent n’est pas un problème pour Benfica en ce moment. C’est simple : si Mourinho venait, au lieu d’avoir 27 joueurs, nous en aurions 21 ou 22." Mourinho reviendra-t-il au bercail?

- Alen Halilovic déjà sur le départ de l'AC Milan. Selon Sky Italia, le Besiktas d'Istanbul s'intéresse de près au prodige croate qui n'a joué que 60 minutes depuis le début de la saison. Ce serait déjà le cinquième championnat pour le milieu de 22 ans.