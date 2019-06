Luka Jovic sera donc bien madrilène l'année prochaine, l’attaquant de Francfort a signé un contrat avec le club entraîné par Zinedine Zidane jusqu'en juin 2025.





Selon Marca, le montant du transfert s’élève à 60 millions d'euros (plus 5 de bonus).





Il est déjà la 3ème recrue des Merengues après Eder Militao et Rodrygo. Et en attendant un certain Eden Hazard.