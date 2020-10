Tour d'horizon des joueurs qui vont agiter la fin du mercato estival.

Clôturer des transferts au début du mois d'octobre, c'est évidemment du jamais-vu. En raison de la pandémie de coronavirus et de tout ce qu’elle a provoqué, l’UEFA a exceptionnellement choisi de repousser au plus loin la date de fermeture du mercato. Les clubs de tous les grands championnats étrangers, la Premier League, la Liga, la Bundesliga, la Ligue 1 et la Serie A, ont donc eu la possibilité de poursuivre leurs emplètes durant tout le mois de septembre. Ce n'est que ce lundi 5 octobre à minuit qui le mercato estival se refermera officiellement.

Il reste donc encore trois jours aux clubs européens. Et l'on s'attend à ce que plusieurs potentiels transferts tiennent en haleine la planète foot jusqu'au bout.

(...)