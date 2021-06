Le club allemand, dans lequel évoluent les Belges Thorgan Hazard, Axel Witsel et Thomas Meunier, a annoncé que Kehl (43 ans) avait signé ce lundi un contrat courant jusqu'au 30 juin 2025. "Bien sûr, il fait face à un défi de taille, mais nous sommes convaincus que Sebastian sera à la hauteur de la tâche" a déclaré le directeur général Hans-Joachim Watzke à propos de la nomination future de l'ex-capitaine du club. Kehl, arrivé à Dortmund de Fribourg en 2002, a remporté trois fois le championnat d'Allemagne en tant que joueur (2002, 2011 et 2012), ainsi qu'un doublé en 2012. Après avoir raccroché les crampons en 2015, l'ancien international allemand (31 sélections) a obtenu un diplôme de management et la licence d'entraîneur A auprès de l'UEFA. Il a connu sa première expérience au sein de l'administration du Borussia Dortmund au cours de la saison 2018/2019, en tant que responsable du département des joueurs du club.

Michael Zorc, qui quittera le club dans un an, a salué le choix de la direction du club: "Sebastian a été progressivement impliqué dans tous les domaines pertinents pour un directeur sportif. J'estime hautement son travail. Le fait que la direction ait maintenant décidé d'en faire mon successeur à l'été 2022 constitue à mes yeux une décision judicieuse et logique."

Kehl attend d'endosser son nouveau rôle avec impatience et avec respect: "En tant que directeur sportif, c'est un défi et une obligation pour moi que de créer les conditions pour que le succès du BVB se poursuive. En attendant, j'ai hâte de travailler avec Michael sur nos objectifs actuels et sur les défis qui se posent à nous."