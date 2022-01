Kylian Hazard en route pour le RWDM Mercato Y. T. Le Cercle Bruges pousse un ouf de soulagement. © Belga

Enfin, une solution semble trouvée pour Kylian Hazard (26 ans), joueur excédentaire depuis exactement un an.



Le frère d’Eden et de Thorgan est en route pour le RWDM. Cité à Charleroi lors du précédent mercato, c’est l’ambitieux club de D1B qui – avec l’aide de son nouvel investisseur américain – va s’offrir les services de l’ex-joueur de Chelsea (en U23) qui est au Cercle depuis 2018, où il a donné six buts et sept assists.