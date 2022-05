Dans l'Hexagone, c'est l'extase depuis que Kylian Mbappé a annoncé sa prolongation au PSG. Par contre, de l'autre côté de la frontière, en Espagne, on tire quelque peu la moue.

Dans une lettre ouverte, le Français a justifié son choix et a tenu a remercier le Real Madrid pour son intérêt.

"Depuis tout petit, au lieu de rêver ma vie, je préfère vivre mon rêve. C'est à la fois un choix, un principe, et un privilège. Depuis tout petit, j'ai essayé d'avancer de défi en défi. Depuis tout petit, je me construis un chemin vers les sommets, quels qu'ils soient, mais en prenant toujours garde de respecter une ligne de conduite, un cadre et les autres", commence-t-il.

"Depuis tout petit, je suis animé par la même passion et la même animation. Ca me vaut parfois quelques incompréhensions mais j'assume cette franchise qui est ma politesse à moi. Aujourd'hui, je voulais vous annoncer que j'ai choisi de prolonger mon contrat au Paris-Saint-Germain. J'ai la conviction qu'ici, je peux continuer à grandir au sein d'un club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets".

"Je tiens à remercier le Président, Nasser Al-Khelaifi, pour sa confiance, son écoute et sa patience. J'ai également une pensée pour tous les supporters du Paris-Saint-Germain, En France et à travers le monde, pour leurs innombrables témoignages d'affection, en particulier ces derniers mois", poursuivait-il.

Avant de faire un clin d'oeil au Real Madrid. "Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de la Ligue des Champions, à Paris, chez moi".

Et de conclure: "Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m'a vu naitre, grandir et m'épanouir. Et qui me donne l'occasion de poursuivre mes rêves".