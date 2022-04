Après la rencontre entre Strasbourg et le PSG (3-3), Kylian Mbappé est resté un long moment à répondre aux questions des nombreux journalistes qui l'attendaient en zone mixte. Si plusieurs questions avaient un lien avec la rencontre de ce vendredi soir ou sur la fin de saison, et alors que le joueur allait sortir du stade, un journaliste à tenter de poser une dernière question, au sujet de son avenir cette fois. Visiblement agacé que le sujet refasse sans cesse surface, Mbappé ne s'est pas arrêté pour répondre et s'est contenté de lâcher un simple "oh, c'est bon !" pour bien montrer qu'il ne souhaitait pas qu'on lui parle de son futur.

Cette sortie intervenait un peu plus de 24 heures après la conférence de presse au cours de laquelle Mauricio Pochettino a expliqué qu'il était convaincu à 100% que Mbappé serait encore à Paris la saison prochaine.