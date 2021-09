Depuis quelques mois, Didier Lamkel Zé n'est plus en odeur de sainteté du côté de l'Antwerp. Renvoyé dans le noyau espoir après de multiples frasques, le Camérounais menaçait son employeur d'utiliser la loi de 78, lui permettant de casser son contrat pour s'engager librement ailleurs.

Finalement il n'en fut rien et le mercato a refermé ses portes en Belgique et dans la plupart des pays européen mardi dernier. Mais selon les informations de Sporza, l'Antwerp a visiblement trouvé une solution pour son attaquant. Lamkel Zé a pris l'avion en direction de Dunajska Streda où un contrat de prêt l'attend. Mais le temps presse, car le mercato se termine ce soir en Slovaquie et avec Lamkel Zé, on n'est jamais sûr de rien...

Là-bas, il pourrait retrouver l'ancien grand espoir belge Thibaud Verlinden, qui avait quitté le Standard en 2015 pour s'engager à Stoke City où il n'a jamais percé.