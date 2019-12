Mercato L'attaquant norvégien Erling Haaland, révélation de ce début de saison, en route pour Dortmund ! N. Ch.

Auteur de huit buts en phase de poules de la Champions League, dont il a été éliminé avec le Red Bull Salzbourg ce mardi, Erling Haaland pourrait débarquer à Dortmund dès cet hiver.



Les médias allemands annoncent en tout cas que le joueur s'est déplacé à Dortmund pour y négocier son transfert. Sa clause libératoire, estimée à 20 millions d'euros, est une bénédiction pour les nombreux clubs qui s'arrachent déjà le prodige. A 19 ans, un attaquant avec de telles statistiques voit généralement son prix s'emballer bien au delà de cette somme. D'autant plus que le contrat du joueur court jusque juin 2023.



Les principaux ténors européens doivent donc agir vite pour rafler la mise et Dortmund semble en pole position. Le club de Witsel et Thorgan Hazard offrirait un contrat jusque 2025 au Norvégien, qui laisserait ainsi Manchester United, le Bayern Munich ou encore Leipzig sur le carreau.