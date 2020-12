Il a donc suffi que Neymar évoque, la semaine dernière, l’idée de refaire équipe avec Lionel Messi pour attiser le brasier des plus folles rumeurs à l’aube du mercato hivernal. Rodé désormais au marketing médiatique, le Brésilien n’a assurément pas abordé ce sujet touchy par hasard. Il sait que son pote argentin arrive en fin de contrat et qu’il ne se plaît plus guère du côté du Camp Nou. Et si le PSG en profitait pour former, sur le front de l’attaque, le trio de tous les rêves ? Neymar, Messi, Mbappé : voilà qui aurait de la gueule, comme dirait Audiard.