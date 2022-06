Mais le dossier va peut-être connaitre un nouveau rebondissement. En effet, Juan Branco, avocat de la Liga, va introduire une plainte contre le PSG. Il a expliqué ses objectifs dans le dossier au cours d'une conférence de presse.

Il va également attaquer la LFP pour avoir accepté les contrats de Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui semblent ne pas respecter le fair-play financier.

"Nous allons demander l'abrogation de l'homologation du contrat de Mbappé à la ministre des Sports car c'est l'autorité de tutelle des administrations sportives et la LFP agit par délégation de la FFF. Par la suite, nous allons faire un recours auprès de la LFP afin qu'elle agisse via sa commission juridique la DNCG afin d'opérer un contrôle d'opportunité sur les comptes du PSG. C'est une démarche juridique qui nous permettra d'établir si le contrat de Mbappé est bien dans les paramètres économiques qui sont imposés par les règlements de la DNCG et fair-play financier de l'UEFA. Ce sont des démarches parallèles menées à l’échelle nationale et qui vont déboucher, si elles n’obtiennent pas de résultats, sur a une procédure qui est prête et qui sera déposée au tribunal administratif de Paris. Elle consistera à demande à la juridiction administrative et au Conseil d'Etat, si jamais elle ne nous donne pas raison, d’obtenir cette abrogation de l’homologation du contrat. Avec tous les effets que cela produit. C’est à dire l’incapacité pour le Paris Saint-Germain de valider ce contrat ou de lui donner des effets. Par ricochet, cela fera que tout contrat signé par le PSG après le 25 juillet 2021 sera remis en question."

Reste à voir ou aboutira cette plainte... Réponse au prochain épisode.