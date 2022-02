C'est un secret de polichinelle, Erling Haaland est extrêmement convoité sur le marché des transferts. Selon différents médias, quatre options s'offrent à lui: l'Angleterre où Manchester City lui fait les yeux doux, le PSG, qui le voit comme un plan B en cas de départ de Kylian Mbappé, le Barça, afin de redorer l'image du club, ou le Real Madrid pour former le duo le plus excitant de la planète football.

Les Merengue sont d'ailleurs prêts à un gros sacrifice afin d'empêcher le Norvégien de signer en Catalogne. Le journal allemand Ruhr Nachrichten affirme que Florentino Perez a proposé une solution étonnante pour l'avenir du joueur. Le dirigeant souhaite négocier le report de la clause libératoire de 75M€ d'un an avec Dortmund. Objectif: laisser le Norvégien dans la Ruhr une année de plus pour le transférer en 2023. Cette opération laisserait le temps au Real de préparer la sortie de Karim Benzema afin que l'attaquant de 21 ans prenne la relève.

Effectivement, la Casa Blanca est ambitieuse cet été. En plus d'Erling Haaland, elle souhaite surtout s'attacher les services de Kylian Mbappé. La fusée de Bondy dispose d'un profil différent que le cyborg de Dortmund. Il évolue avec beaucoup de facilité sur un côté, de préférence le gauche. Ce transfert pourrait pousser Vinicius Jr à se déplacer sur la droite. Poste partagé cette saison entre Rodrygo, Valverde ou Asencio.

Sachant qu'Ancelotti ne jure que par un système avec un attaquant, Haaland devra déloger un certain KB9. Ce qui refroidirait le joueur, conscient qu'il s'attaque à un joueur d'exception et une légende vivante du club.

Voilà pourquoi un tel deal pourrait avoir lieu. D'autant plus que cela ravirait le BVB qui pourrait compter sur sa pépite un an de plus. D'autant plus lorsque l'on sait qu'il a inscrit 80 buts en 79 matchs toutes compétitions confondues en Allemagne.

Reste à savoir si Haaland voudra partager la vedette avec celui qu'on présente comme son adversaire pour la prochaine décennie.