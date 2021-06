Discuter, négocier, passer sa visite médicale, signer son contrat… tout en disputant l’Euro. Pas facile pour les joueurs de jongler entre la rigueur d’un grand tournoi international et les démarches pour assurer son avenir en club. Mais cela n’empêche visiblement pas de conclure des accords.

Certains joueurs présents à l’Euro ont pris les devants pour s’assurer un tournoi l’esprit tranquille. Le Diable rouge Christian Benteke et le Français Olivier Giroud ont par exemple acté leur prolongation à Crystal Palace et Chelsea en début de préparation, avant d’entrer dans le vif du sujet. Mike Maignan et David Alaba ont eux aussi officialisé leur venue respective au Milan AC et au Real Madrid à la fin du mois de mai. Mais d’autres n’ont pas eu la chance de régler leur sort avant l’Euro.

En prélude de son premier match avec les Pays-Bas, le Néerlandais Georginio Wijnaldum a été au centre de longues et difficiles négociations avec le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Finalement, c’est le PSG qui l’a emporté. Afin de ne pas trop perturber celui dont le contrat à Liverpool arrivait à expiration, le clan parisien s’est déplacé jusqu’aux Pays-Bas pour lui faire passer sa visite médicale et signer son contrat.