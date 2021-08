Le mercato le plus fou de l'histoire. Tout simplement. Cristiano Ronaldo a répondu à Lionel Messi après son départ du Barça vers le PSG. Alors que l'on annonçait la star portugaise du côté de Manchester City, elle a finalement opté pour le choix du coeur. Les négociations ont en effet capoté entre les Citizens et le clan Ronaldo. Un coup de théâtre qui a ouvert la brèche pour les Red Devils. Ces derniers n'ont pas traîné: en contact avec CR7 depuis jeudi soir, ils ont ensuite transmis une offre aux alentours de 28 millions à la Juventus, qui l'a acceptée.

Dans la foulée, Manchester United a officialisé le retour de son célèbre numéro 7, qui a signé jusqu'en 2023. Numéro occupé actuellement par Edinson Cavani qui va certainement devoir lui laisser la place. Le club anglais a toutefois précisé que le transfert était sous réserve de la visite médicale, de l'obtention d'un visa et d'un accord personnel avec le joueur quant aux termes du contrat.

Le Portugais retrouve donc ses premiers amours. Et Old, Trafford, là ou il avait brillé entre 2003 et 2009 (118 buts et 69 assists en 292 apparitions). Là où il a écrit l'histoire du football avec une Ligue des champions. Là où il a également gagné son premier Ballon d'Or. L'histoire est belle. Tout comme son ambition qui reste intacte.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters brulaient déjà leur ancien maillot de Ronaldo. L'histoire leur a donné tort. Car, même à 36 ans, Cristiano Ronaldo n'est jamais rassasié. S'il a échoué à la Juventus dans sa quête à la Ligue des champions, l'attaquant, meilleur buteur de l'histoire des sélections, devra offrir son leadership à ses coéquipiers. Pour reconquérir la Premier League, déjà. Pour, enfin, redevenir un ogre en C1 ensuite. Le défi est de taille pour le quintuple Ballon d'Or.

Maintenant, on attend avec impatience de connaître le dénouement du transfert de Mbappé au Real. Pour que ce mercato entre encore un peu plus dans l'histoire du football.