L'attaquant français va refermer son chapitre cauchemardesque au Barça. On attendait Mbappé lors de la dernière journée. On aura finalement eu le retour de Griezmann à l'Atletico. Club de tous ses exploits.

Ce mardi matin, les médias catalans annonçaient que l'attaquant devait être échangé avec Joao Felix, le Portugais des Colchoneros. Mais l'Atletico a refusé. Et a réussi un autre tour de force: celui de se faire prêter son ancien joueur pour une saison avec une option d'achat estimée à 40 millions d'euros. Sachant que le Français avait signé il y a deux ans pour environ 120 briques, le camouflet est énorme pour le Barça ! Il signera un contrat de deux saisons plus une en option. Marca et L'Equipe ont confirmé l'information.

Plus d'infos à suivre...