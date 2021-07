Si Sergio Ramos est bien arrivé à Paris et que l'officialisation de son transfert n'est plus qu'une question d'heures, le PSG a commis une petite bourde.

Sur son site internet, le club parisien a en effet partagé un morceau d'interview du défenseur espagnol, dans lequel il remercie le club de lui avoir confié le numéro 4.

Un post maladroit puisque l'officialisation n'a pas encore été faite. Si la page reprenant le commentaire du joueur de 35 ans a vite été supprimée, son contenu que voici a largement circulé. "Ce numéro 4, je l’apprécie beaucoup par superstition, parce que je l’ai eu dès le début de ma carrière, et puis il m’a ensuite accompagné tout au long de ma vie, m'a poursuivi, m'a apporté de la chance, et beaucoup de victoires. Maintenant, le n°4 fait partie de moi en tant que personne et en tant que professionnel. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir porter ce numéro dans une aussi belle équipe le Paris Saint-Germain. Donc, ce sera forcément très spécial de pouvoir porter mon numéro, ici à Paris", déclare ainsi Sergio Ramos.

On sait en tout cas déjà quel numéro l'ex-capitaine des Merengue portera dans la ville des Lumières...