Le Barça a enfin pu définitivement valider les signatures de Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj grâce à... Gerard Pique.

Alors que Barcelone est au cœur de la polémique suite au départ inattendu de sa légende, Lionel Messi, le club catalan a frôlé le ridicule mais c'était sans compter sur un geste de générosité du mari de Shakira.

Ce n'est plus une surprise pour personne : les finances des Blaugranas sont au plus mal. Alors que le club a officialisé les arrivées d'Eric Garcia, Memphis Depay, Sergio Agüero et Rey Manaj, la Liga n'avait pas encore donné son feu vert puisque le club de Joan Laporta devait à tout prix diminuer sa masse salariale.

Finalement, le club catalan a évité le pire puisque Gerard Pique a décidé de baisser considérablement son salaire, permettant alors aux dirigeants d'inscrire les nouveaux venus. Garcia, Depay et Manaj sont donc à disposition de Ronald Koeman dès ce weekend pour affronter la Real Sociedad ce dimanche à 20h . Agüero, de son côté, est blessé jusqu'à mi-novembre.

Laporta négocie désormais avec Sergi Roberto, Sergio Busquets et Jordi Alba pour qu'ils suivent les pas du défenseur central.