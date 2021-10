Décidément, difficile d'y voir clair à propos de l'avenir de Kylian Mbappé. Dans une interview à L'Equipe cette semaine, le joueur avait déclaré qu'il désirait désormais se concentrer sur le terrain plutôt que sur le marché des transferts. Le gamin de Bondy avait également confirmé ses envies de départ cet été pour le Real Madrid aux micros de RMC Sport.

Depuis une semaine, plusieurs acteurs du Real Madrid s'étaient confiés à propos de la signature du joueur. Comme Florentino Perez qui s'était montré assez confiant. Ce qui avait eu le don d'énerver Leonardo. Mais le directeur sportif brésilien devrait retrouver le sourire ce mercredi. En effet, la maman de KM7 s'est exprimé à propos de l'avenir de son fils. Et pour elle, les discussions sont loin d'être rompues. "On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien", a expliqué Fayza Lamari pour le Parisien.

"J'ai même eu Leonardo hier soir (lundi). Après est-ce qu'on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu'au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d'être épanoui. S'il est malheureux, il est capable de vous dire : J'arrête ma carrière. Et il nous le dit souvent d'ailleurs. Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain", a-t-elle détaillé pour le journal de la capitale française. Une déclaration qui redonne de l'espoir aux dirigeants du PSG.