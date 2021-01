Cette semaine, Leonardo s'est permis d'affirmer qu'il n'était évidemment pas insensible à la situation du génie argentin au Barça. "Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver (...) Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver..."

Ces propos avaient mis le feu en Catalogne. Présent en conférence de presse, Ronald Koeman a enfin répondu à cette rumeur de transfert. "Je pense qu’il peut dire qu’il le veut, a tout d'abord répondu l'entraîneur néerlandais. Si on me demande si je suis intéressé par Neymar et Mbappé, je dirais oui, donc c’est la même chose. Je ne peux rien dire de plus parce que je ne sais pas de quoi le futur sera fait."

Pour rappel, le contrat de Lionel Messi se termine en juin. Et une prolongation de contrat ne semble pas à l'ordre du jour. Depuis ce début d'année, il peut donc négocier avec qui il le désire à propos de son futur club. Qui pourrait également être le FC Barcelone. Cette décision devrait dépendre du futur président du Barça. Initialement prévue fin janvier, elle a encore été repoussée en raison de la pandémie.