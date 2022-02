Ce n'est un secret pour personne, Erling Haaland est convoité par les plus grands clubs d'Europe. Mais selon le journal Sport, le Norvégien est de plus en plus proche de signer au Real Madrid. Pour nos confrères espagnols, représenté par son père et l'avocate de son agent Mino Raiola, Haaland aurait conclu un préaccord avec les Merengues.

Ce contrat d'exclusivité aurait été conclu à Monaco et bloque les négociations éventuelles entre d'autres clubs et la star de Dortmund. Concrètement, cela signifie que si Haaland décide de quitter le Borussia en fin de saison, le Real Madrid sera donc obligé de l'acheter. "La clôture de l'opération dépendra de la volonté du joueur", écrit Sport qui ne dévoile pas les détails les plus profonds de cet accord.

Cet accord semble en tout cas confirmer la volonté du Real Madrid de retarder d'une saison la venue du Norvégien en Espagne. Comme annoncé il y a quelques jours par la presse espagnole, l'objectif du Real est de laisser Haaland une saison supplémentaire à Dortmund afin de préparer la sortie de Karim Benzema. Haaland ne se voit pas déloger une légende vivante du club madrilène, ce qui l'aurait refroidi à l'idée de rejoindre le Real cet été.

Avec cet accord conclu, la voie serait donc libre pour le Real Madrid qui peut donc se permettre d'attendre une saison supplémentaire avant de recruter le Norvégien.