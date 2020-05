L'ancien attaquant de l'Inter, Ivan Zamorano, estime que le club catalan n'a pas les moyens de recruter l'Argentin.

C'est l'un des premiers feuilleton du mercato d'été : le passage de Lautaro Martinez de l'Inter Milan au FC Barcelone. L'Argentin, proche de Messi, est la priorité numéro un du mercato pour les Catalans qui sont prêts à échanger plusieurs joueurs dont Ivan Rakitic ou Arturo Vidal pour acquérir l'attaquant. Mais pour l'heure, pas encore de fumée blanche à la table des négociations entre les deux clubs car le prix du joueur pose problème, surtout en cette période particulière liée à la crise du coronavirus.

Selon plusieurs observateurs comme l'ancien attaquant de l'Inter, Ivan Zamorano, le Barça ne sera pas capable d'acheter Martinez cet été et restera en Italie malgré l'arrivée de plus en plus imminente d'Edinson Cavani et de la présence de notre compatriote Romelu Lukaku: "J'espère vraiment que Lautaro restera à l'Inter. C'est un jeune homme de 22 ans; Cavani a 11 ans de plus et a une énorme expérience dans différents clubs. Mais l'arrivée de Cavani n'a rien à voir avec la vente de Lautaro. Cavani, ça serait plus pour faire reposer les titulaires", a déclaré l'ancien joueur de l'Inter à la fin des années 90 au micro de la chaîne mexicaine MisionTUDN.

"Barcelone a des problèmes financiers qui ne lui permettent pas de recruter Lautaro. Ils doivent mettre au moins 100 millions d'euros sur la table pour l'avoir. Donc à mon avis, il va rester. Je n'en doute pas", a-t-il conclu.

Cette saison, Lautaro Martinez a formé un duo de choc avec Romelu Lukaku, inscrivant 16 buts toutes compétitions confondues.