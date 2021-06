Le Barça est décidément très actif sur le marché des transferts. Comme nous l'écrivions déjà il y a quelques jours, le club catalan a officialisé sa troisième recrue... en trois jours. Il s'agit cette fois d'Emerson Royal, latéral droit du Betis Seville.

Le club de Lionel Messi possédait déjà 50% des droits du joueur, et était officieusement "prêté" aux Andalous depuis deux saisons. Barcelone a exercé son droit de rachat et déboursé environ 9 millions d'euros pour récupérer l'entièreté du joueur de 22 ans, qui a marqué 5 buts et délivré 10 assists depuis janvier 2019.

Joan Laporta, le président, a promis que d'autres recrues allaient suivre. Le prochaine signature qui devrait être officialisée est celle de Georginio Wijnaldum, libre depuis son départ de Liverpool.