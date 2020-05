Le FC Barcelone serait prêt à échanger plusieurs joueurs pour que l'opération puisse se faire.

Malgré la crise du coronavirus et l'incertitude concernant la reprise des compétitions nationales, notamment en Espagne, le mercato commence tout doucement à battre son plein aux quatre coins d'Europe. Et le FC Barcelone n'est pas en reste. On sait depuis quelques semaines déjà que la priorité numéro un du mercato blaugrana est Lautaro Martinez l'attaquant de l'Inter Milan, mais le Barça se concentre aussi sur d'autres dossiers chauds.

La première recrue des Catalans pour la saison prochaine pourrait bien être un autre joueur évoluant en Italie, en la personne de Miralem Pjanic, le milieu de terrain de la Juventus. La Gazzetta dello Sport, toujours très bien informée sur les clubs de la Botte, croit savoir que le Bosnien aurait donné son accord pour un départ vers Barcelone.

Désormais, les clubs doivent s'accorder avant que le joueur de 30 ans ne puisse signer. Mais d'après le quotidien italien, le Barça serait prêt à échanger l'un ou l'autre joueur pour s'attacher les services de Pjanic. La Juventus ne serait pas insensible au Brésilien Arthur qui constituerait le remplaçant idéal pour Miralem Pjanic selon Maurizio Sarri.

Mais Arthur n'est pas le seul joueur évoqué, le Brésilien ne souhaitant pas quitter la Catalogne cet été. Le Barça préférerait échanger Pjanic contre Ivan Rakitic, Arturo Vidal ou Nelson Semedo. Mais si la Juventus venait à accepter un de ces joueurs, le Barça devra sans doute inclure une somme d'argent s'il veut vraiment Pjanic dont la valeur est estimée à 60 millions d'euros.