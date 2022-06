Le Barça jouait une partie de son avenir à court terme ce jeudi soir. Au cours d'une Assemblée générale extraordinaire , les socios ont voté à une très large majorité la vente à hauteur de 49% de la société BLM (Barça Licensing Merchandising) et de 25% des futurs droits TV de la Liga. Au club, on espère que l'activation de ces leviers économiques, sur lesquels la direction travaillait depuis des mois, va permettre de sortir la tête de l'eau au niveau économique. Selon Mundo Deportivo, cela pourrait rapporter entre 700 et 800 millions d'euros au club. De quoi souffler un bon coup.

Même si les Catalans ne feront pas de folies sur le marché des transferts, la direction entend bien pouvoir renforcer l'équipe, consciente que l'effectif a besoin de joueurs de qualité. Avec une priorité absolue: Robert Lewandowski. L'attaquant polonais est désiré depuis de nombreuses semaines en Catalogne et il a publiquement annoncé qu'il souhaitait quitter le Bayern Munich. Pour le moment, les deux clubs n'ont pas encore trouvé d'accord, mais une nouvelle offre du club espagnol devrait arriver sur la table des dirigeants bavarois dans les prochaines heures.

Mundo Deportivo a dressé une liste de joueurs considérés comme des priorités par Xavi. Le premier se nomme Jules Koundé. Le défenseur français du Séville FC est le choix numéro un pour renforcer la défense mais il coûte cher et il va falloir se montrer convaincant, d'autant qu'il est toujours sur la liste des recrues de Chelsea.

C'est d'ailleurs du côté des Blues que les Catalans souhaitent recruter. Alors que le transfert d'Andreas Christensen est déjà bouclé, mais pas encore officialisé (tout comme celui de Franck Kessié), Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso ont tous les deux reçu une proposition du Barça, eux qui n'ont plus qu'une année de contrat à Stamford Bridge.

Le club cherche aussi un remplaçant à Ousmane Dembélé, qui arrive en fin de contrat au 30 juin et qui n'a plus donné signe de vie. Voilà un moment que Raphinha, l'ailier brésilien de Leeds, a été ciblé. Un accord, dans les grandes lignes, aurait même déjà été trouvé. Mais lui aussi fait l'objet de l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League (Arsenal, Chelsea), qui n'ont aucun problème à payer les 55 millions réclamés par l'ex-club de Marcelo Bielsa.

Enfin, le grand rêve de Xavi se nomme Bernardo Silva. Le hic, c'est que Manchester City ne compte pas s'en séparer à moins d'une offre folle. Le Portugais ne pourrait d'ailleurs entrer dans les plans qu'à une seule condition: que Frenkie de Jong soit vendu. Or, le médian néerlandais, courtisé par Manchester United et que le Barça ne retiendra pas en cas de belle offre, n'a pas forcément envie d'aller voir ailleurs. Ce dossier s'annonce donc compliqué.