Robert Lewandoswki l'a annoncé il y a quelques semaines, il souhaite vivre une nouvelle expérience dès la saison prochaine. Malgré l'année de contrat qu'il reste au Polonais, il était confiant de pouvoir trouver un arrangement avec le Bayern de Munich, le champion d'Allemagne.

Malheureusement pour lui, ce n'est pas l'avis que partage le directeur sportif bosnien, Hasan Salihamidzic. Selon ce dernier, le Polonais doit honorer la dernière année de son contrat qui le lie jusque juin 2023. "J'ai clairement expliqué notre position sur la situation de son contrat", a-t-il indiqué au journal allemand Bild.

Pour le président du Bayern, Herbert Hainer, le discours est le même. “Un contrat est un contrat. Où allons-nous si un joueur peut mettre fin à un contrat de manière anticipée ?"

Une épine dans le pied de Lewa qui souhaite quitter la Bundesliga depuis quelques semaines. "Je pars parce que je veux plus d'émotions dans ma vie. (...) Quand vous avez été dans un club pendant tant d'années, que vous étiez toujours disponible pour jouer, malgré les blessures et les douleurs, que vous avez donné le meilleur de vous-même, je pense qu'il est mieux de trouver une bonne solution pour les deux parties. Et ne pas chercher une décision unilatérale. Cela n'a pas de sens. Pas après tout ce temps”, déclarait-il avant le refus de ses dirigeants.

Le Barça avait d'ailleurs montré un grand intérêt pour le buteur polonais. Le dossier semble être clos même si l'on sait que tout est possible dans le monde du ballon rond.