Élu joueur de la saison au FC Utrecht par les supporters, Quinten Timber (20 ans) est suivi par de nombreux clubs, aux Pays-Bas (PSV et Ajax où il a été formé et où évolue son frère jumeau Jurrien) mais aussi à l’étranger. Parmi les intéressés pour le milieu de terrain, on retrouve le Club Bruges et l’Antwerp.

Évalué à 2,2 millions sur Transfermarkt, il vaut bien plus sur le marché : Utrecht espère que Timber viendra s’insérer dans le top 3 des plus gros transferts sortants de l’histoire du club, avec Sébastien Haller (12 millions) et le Diable Dries Mertens (8,5). L’international U21 a encore un contrat jusqu’en 2024.