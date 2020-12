Les supporters du FC Barcelone tremblent à l'idée de voir partir Lionel Messi de Catalogne en juin prochain. Les rumeurs de départ du génial argentin s'intensifient de plus en plus. Un départ du côté de Manchester City pour aller retrouver Pep Guardiola est notamment dans les cartons. Mais la Pulga pourrait également rejoindre Paris et retrouver son pote Neymar.

Dans le Champions Club, nos consultants Thomas Chatelle et Jonathan Lange ont débattu sur la question. Si l'ancien joueur d'Anderlecht voit plus Messi au Barça ou en Angleterre, notre journaliste est lui convaincu que Messi pourrait rejoindre Paris.

