Ce n'est pas un secret, le FC Barcelone va chercher à se renforcer lors du prochain mercato et ainsi donner toutes les cartes en main à Xavi pour tenter de remporter un trophée cette saison. Selon les informations des médias espagnols et du quotidien Sport en particulier, le club catalan serait sur le point d'officialiser l'arrivée de son premier transfert entrant du mercato hivernal.

Il s'agirait de l'attaquant de Manchester City Ferran Torres qui devrait signer un contrat de 5 ans. Le jeune Espagnol était l'une des priorités des Blaugranas cet hiver et après de longues semaines de négociations, les deux clubs se seraient mis d'accord. Selon Sport, le Barça devrait débourser la somme de 50 millions d'euros (plus 10 autres en bonus éventuels) pour acquérir les services de l'international espagnol, blessé depuis la mi-octobre. Un chiffre remis en cause par Mundo Deportivo qui croit savoir que le Barça a offert 70 millions d'euros aux Citizens. Un somme conséquente pour un club en crise financière mais bien loin des 75 millions demandés initialement par Manchester City.

Un premier transfert qui devrait être annoncé officiellement dans les prochaines heures et lancer le mercato catalan, sans doute loin d'être terminé.