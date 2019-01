Le fil info:

- 12h30: Mousa Dembele ne devrait plus faire long feu du côté de Tottenham. Le milieu de terrain belge pourrait prendre la direction de la Chine, selon la presse anglaise, qui cible même le club de Beijing Sinobo Guoan comme destination possible. Un montant de transfert d'environ 11 millions d'euros est évoqué. Des clubs européens, l'AS Rome et l'AS Monaco en tête, sont aussi intéressés par le profil du Diable rouge.

- 11h09: La Juventus resterait le choix numéro 1 pour le milieu de terrain d'Arsenal Aaron Ramsey, malgré l'intérêt d'autres clubs, selon Sky Sports.

- 10h28: Marcus Rashford a refusé les avances du Real Madrid, rapporte The Sun. En réussite depuis l'arrivée de Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford, l'Anglais ne souhaiterait pas quitter le club mancunien.

Les infos du matin:

- Le coach de RB Salzbourgfait partie des managers envisagés sur le banc de Manchester United. La shortlist comprend aussi l'intérimaire Ole Gunnar Solskjaer, ainsi que les Français Zinedine Zidane et Laurent Blanc.rejoint officiellement West Ham. Le Français de 31 ans débarque chez les Hammers alors que sa suspension touche à peine à sa fin. Le club a confirmé l'arrivée du Français.