- Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l'Anglais Axel Tuanzebe va rejoindre Naples. Un accord aurait été trouvé et le joueur loué par Manchester United à Aston Villa pendant la première partie de saison doit encore passer sa visite médicale. Le défenseur va être loué 6 mois par les Partenopei contre 500 000 euros.

- Le Barça est sur le point de se débarrasser d'un de ses excédentaires : le deuxième gardien, Neto est en discussions avancées avec le club brésilien de Flamengo selon le quotidien Sport. Le gardien avait lui-même demandé à partir pour avoir davantage de temps de jeu.

- Les nouveaux riches de Newcastle ont soumis une première offre formelle pour Kieran Trippier, le latéral gauche de l'Atletico. Selon le Mirror, les Magpies devraient également tenter de débaucher Pierre-Emerick Aubameyang, sur une voie de garage à Arsenal. L'objectif est d'obtenir l'attaquant gabonais en prêt avec une option d'achat à 24 millions d'euros.

- Le premier "gros" transfert de ce mercato d'hiver a été annoncé dès ce 1er janvier. En effet, l'Ukrainien Vitaliy Mykolenko quitte le Dynamo Kiev pour Everton qui a déboursé 23,5 millions d'euros. Plus d'infos ici.

- Philippe Clement officialisé à Monaco ce dimanche ? L'entraîneur de Bruges a négocié avec les Principautaires et ce n'est plus qu'une question de temps avant que le club n'officialise son intronisation. S'il ne sera pas encore en bord de terrain pour coacher les Monégasques ce dimanche en Coupe de France face à Quevilly, le Belge devrait néanmoins assister à la rencontre depuis les tribunes. À Bruges, on s'active déjà à le remplacer avec comme piste numéro un, l'entraîneur d'Ostende Alexander Blessin.

En attendant, Monaco a recruté le jeune Brésilien Vanderson ce 1er janvier. Le défenseur a signé un contrat de 5 ans dans la Principauté. Selon différentes sources, Monaco a déboursé environ 12 millions d'euros pour acquérir ses services.