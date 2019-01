Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas rater.



De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, que ce soit en Belgique où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - "Je n'exclus pas une aventure exotique", ce sont les mots de Javi Martos, le capitaine de Charleroi. Son contrat se termine en juin 2020. Plus d'infos ici...

© D.R. - Samir Nasri a retrouvé un club ! Ce sont les Hammers de West-Ham qui ont signé le Français de 31 ans. Le joueur s’entraînait depuis quelques temps dans le club de Londres. Nasri était inactif depuis 6 mois à cause d'une suspension pour dopage depuis sa dernière aventure en Turquie.

- Gary Cahill est très demandé sur le marché. Le joueur appartient toujours à Chelsea mais d'autres clubs de Londres sont prêts à l’accueillir. C'est le cas notamment de Fulham et Arsenal. Ranieri, le coach des Cottagers, apprécie particulièrement le joueur. A la fin de la débâcle de son équipe contre Arsenal hier, il a déclaré qu'il attendait plusieurs recrues pendant le mercato.

- Emery veut absolument garder Aaron Ramsey. Après le match d'hier, il a déclaré "Pour l’instant, il travaille ici avec nous et oui, je pense (qu’il va rester jusqu’en juin, ndlr). Aujourd’hui, il a joué 15 minutes et il a marqué. Il nous a aidés à obtenir ce bon résultat. Je veux qu’il conserve cette concentration lorsqu’il joue."

© D.R. - Christian Pulisic sur le départ en janvier ? Selon l'Express, Chelsea serait à l'affût pour le joueur américain de 21 ans. Une offre de 45 millions de livres serait en préparation. Lucien Favre a déja prévenu que personne n'aurait droit à un bon de sortie pour le mercato. A noter que Julian Weigl est suivi par le PSG également. L'hiver s'annonce chaud du côté de Dortmund.

© D.R. - L'avenir d'Ernesto Valverde en question ? Le contrat du coach de Barcelone expire en juin et il existe une option pour le prolonger d'un an. Personne ne sait si l'entraîneur désire l'activer ou non. Dans des propos relayés par Sport, l'ancien entraîneur de l'Athletic a déclaré : "Je ne pense jamais sur le long ou le très long terme. Moi ce que je veux c’est gagner, je ne sais pas ce que je ferai l’an prochain". Le plane doute pour son avenir...

© D.R. - Cesc Fabregas est ardemment suivi par Monaco ! C'est la bombe de ce début de mercato ! Le joueur espagnol, qui arrive également en fin de contrat, a reçu une proposition de l'équipe de Thierry Henry (son ex-équipier à Arsenal). Grâce à sa fiscalité avantageuse, Monaco proposerait notamment une prime à la signature de 10 millions d'euros. Une belle porte de sortie... financière pour l'international espagnol actuellement en manque de temps de jeu.

© D.R. - Luis Muriel est prêté par Séville à la Fiorentina. Le club de la Viola dispose d'une option d'achat qui n'a pas été dévoilée. Le joueur sera en concurrence avec un certain Kevin Mirallas qui ne jouit pas d'un temps de jeu favorable depuis le début de la saison (13 apparitions pour 600 minutes).

- L'Inter Milan à l’affût pour Ashley Young ? Le joueur de 33 ans attaque les 6 derniers mois de son contrat à Manchester United. Le club n'a toujours pas communiqué à propos d'une éventuelle prolongation. Selon The Sun et le Mirror, les Italiens espèrent engager le latéral anglais en fin de contrat dans 6 mois pour l'obtenir gratuitement.

- Selon Tuttosport, une rencontre aura lieu entre Jorge Mendes et la Juventus pour James Rodriguez. Le joueur est prêté depuis une saison et demi au Bayern Munich par le Real Madrid. Le club allemand dispose d'une option d'achat de 45 millions d'euros qui n'a pas été activée et garde la main dans ce dossier. Le Colombien réalise une seconde saison beaucoup moins convaincante que l'année précédente.

© D.R. - Eliaquim Mangala vers Fenerbahçe ? Pour Fotospor, l'ancien joueur du Standard débarquerait en prêt en provenance de Manchester City. Le défenseur est sur une voie de garage en Angleterre où il a comme concurrent Kompany, Otamendi, Laporte et Stones. Emre Mor est également suivi par la formation turque avant-dernière de son championnat.