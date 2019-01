Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas rater.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, que ce soit en Belgique où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Jonathan Legaer file en Turquie! Le joueur va tenter une nouvelle aventure exotique. Plus d'infos ici...

- La valse des gardiens ramène un peu d'argent dans les caisses d'Anderlecht. Kalinic parti à Aston Villa, Gand a décidé de miser sur Kaminski qui évoluait à Courtrai. Les Buffalos devraient payer 2.5 millions d'euros pour le gardien. Anderlecht avait inclus un gros pourcentage à la revente à l'époque.

© D.R. - Tottenham désespère pour Eriksen. Le contrat du meneur de jeu danois se termine en 2020. Selon Sky Sports, Tottenham tente de prolonger son stratège avec une belle revalorisation salariale à la clé.

- Tammy Abraham va-t-il signer chez les Wolves? Nuno Espirito est très intéressé par son profil selon Sky Sports. Le joueur facture 16 goals en 21 matchs et constitue l'une des attractions de la Championship. Le joueur est déjà international et les Wolves devraient débourser au moins 20 millions d'euros.

- Nouveau contrat pour Sturridge à Liverpool. Klopp est très satisfait de son avant centre cette saison et lui a proposé une revalorisation salariale selon Sky. Son contrat prenait fin en juin 2019.

© D.R. - Naldo devrait quitter Schalke 04 pour Monaco. On attendait l'officialisation de la signature hier soir. Finalement elle devrait intervenir aujourd'hui. A moins que le joueur ne réussisse pas ses tests médicaux...

© D.R. - Vicente Iborra a signé à Villarreal. Après avoir bien dégraissé son effectif (Iturra, Andone), le Sous Marin Jaune passe à l'action et recrute le milieu de terrain de Leicester Vicente Iborra. C'est un prêt avec une option d'achat obligatoire qui n'a pas été dévoilée.

- Le Real Madrid prêt à faire revenir Pablo Sarabia? Selon AS, le joueur formé à la Casa Blanca pourrait revenir car il ne lui reste qu'un an et demi de contrat au FC Séville. Affaire à suivre...

© D.R. - Une bataille Inter VS Naples pour Nico Barella? Le joueur de Cagliari s'impose de plus en plus comme une référence à son poste en Italie. Problème, le milieu de terrain coûterait jusqu'à 50 millions d'euros. Naples aimerait inclure Ounas et Rog dans la transaction pour faire baisser son prix selon la Gazzetta Dello Sport.

- Cela bouge pour l'AS Roma! Le défenseur Karsdorp devrait retourner dans son club de Feyenoord en prêt. Il ne s'est jamais imposé dans le club de la Louve et espère se relancer dans son club de cœur. Ensuite, Defrel pourrait monnayer son talent en Angleterre où Fulham lui tendrait les bras. La Sampdoria dispose d'une option d'achat de 13 millions d'euros mais ne semble pas décidé à la lever. Au niveau des arrivées, le directeur sportif Monchi s'intéresse à certaines têtes connues de la Pro League. En effet, Sander Berge, le joueur de Genk, et Dendoncker, l'ancien milieu d'Anderlecht, pourraient débarquer selon la Gazzetta Dello Sport.

© D.R. - Bruno Genesio s'est confié au journal Le Progrès, aucun mouvement ne devrait avoir lieu à Lyon durant ce mercato. Il a déclaré : "Le groupe ne va pas bouger, ni dans un sens, ni dans l’autre. Je suis très satisfait de mon effectif et aucun joueur n’a émis le souhait de partir. Depuis que l’on joue à trois derrière, on se pose la question d’un défenseur central. Mais, à cette époque de la saison, c’est très difficile de trouver un très bon élément. On veut se renforcer et non pas faire venir pour faire venir"

- Payet succombera-t-il aux sirènes de la Chine? Alors que le navire marseillais coule, Dimitri Payet pourrait prendre la poudre d'escampette. Le quotidien La Marseillaise pense savoir que l'international français a reçu une offre alléchante en provenance de la Chine et réfléchirait à sa situation.