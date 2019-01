Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas rater.



De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.





Le fil infos

- 10h10:(Liverpool) a fait savoir à Jurgen Klopp qu'il ne prolongerait pas son contrat. Le joueur semble vouloir retourner au FC Séville.- 9h50:s'impatiente, à Chelsea ! Le joueur est titulaire indiscutable mais sa situation contractuelle ne lui convient plus et il aimerait signer un nouveau bail avec les Blues, selon le Daily Express et le Daily Mirror. Dans le cas contraire, un retour à Benfica pourrait être envisagé par le Brésilien.- 9h30: le dossiers'éternise et le Parisien, proche du FC Barcelone depuis plusieurs semaines, doit ronger son frein. L'Equipe annonce que Chelsea (qui doit remplacer Fabregas) et le Bayern Munich ont pris leurs renseignements... La piste des Blues serait d'autant plus sérieuse que le club n'a jamais lésiné sur les primes à la signature. Or, la mère et agent de Rabiot réclame plus de dix millions d'euros pour le prochain paraphe de son fils...- 8h45: la crise couve toujours du côté de Marseille et Rudi Garcia n'a pas manqué de faire savoir qu'il attendait du renfort cet hiver. Un arrière droit et un attaquant sont espérés.est la priorité...- 8h30: Surprise à Monaco !reste une option sérieuse, malgré sa visite médicale loupée. Après le communiqué de l'AS Monaco qui officialisait l'échec de ces tests médicaux, et la conférence de presse de Thierry Henry qui regrettait de ne pas pouvoir bénéficier dudu joueur, la piste a été relancée en coulisses. Nos confrères de L'Equipe annoncent que de nombreuses discussions en interne ont pu faire changer d'avis le staff. C'est vrai, William Vainqueur ne sera pas opérationnel tout de suite. Mais sa blessure pourrait être résorbée en quelques semaines et son apport serait direct dans le vestiaire monégasque, qui manque de leaders. Vadim Vasilyev rencontre l'ancien Standarman ce samedi matin.- 8h25: Arsenal continue à s'intéresser à, selon différents médias anglais. Mais Unai Emery l'a déclaré en conférence de presse: les finances des Gunners ne permettent pas d'acheter de nouveau joueur en janvier. Seul un prêt pourrait donc débloquer la situation du Belge. Et encore, il faudrait y associer de sérieuses concessions sur son salaire...- 8h00:à Monaco, c'est officiel depuis vendredi après-midi. Ce samedi, on apprend que l'Espagnol a signé un contrat de trois ans et demi. Plus qu'une simple opération maintien, cela ressemble à une opération "long terme". En espérant que Youri Tielemans pourra trouver sa place malgré la présence du champion du monde 2010... qui pourrait être titulaire dès ce dimanche, contre Marseille.- 8h00: week-end crucial pour? L'attaquant des Diables pourrait bien être la prochaine recrue de Monaco, où Thierry Henry n'a pas caché son intérêt. Mais de nombreux clubs risquent d'être intéressés par le prêt de celui qui marquait but sur but, à Dortmund.