De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.





Le fil infos

- 18h22: Michy Batshuayi serait de plus en plus près de Monaco, selon des informations de Sky Sports.

- 17h09 : L'ancien sélectionneur national belge Georges Leekens, à 69 ans, devient le nouvel entraîneur du club iranien Tractor Sazi FC.

- 16h42 : En cas de transfert du Danois Christian Eriksen au Real Madrid, Tottenham envisage de faire venir Frenkie De Jong de l'Ajax.

- 14h50: Selon des informations du Daily Mirror, Manchester United aurait annoncé son intérêt pour Diego Simeone en tant que nouveau manager. Gareth Southgate serait aussi dans le viseur du club mancunien.



- 10h49: Alvaro Morata ciblé par le Bayern. D'après le Sunday Express, l'attaquant de Chelsea pourrait être prêté aux champions d'Allemagne si un accord est trouvé.

- 10h32: Oumar Niasse, Cenk Tosun et Morgan Schneiderlin vers un départ d'Everton? Le club anglais envisage de laisser partir ces trois joueurs et espère récupérer près de 60 millions de livres au total. Crystal Palace, Fulham et Cardiff se seraient déjà manifestés mais pas au prix demandés.



- 10h17: Mauricio Pochettino reçoit les hommages d'Harry Kane. Le tacticien qui aurait été courtisé par Manchester United a reçu les éloges de son attaquant vedette dans les colonnes du Sunday Mirror. "Nous sommes derrière le coach. Nous aimons la façon dont il travaille. Nous avons construit une grande équipe et une excellente unité au cours des trois, quatre dernières années", a souligné Harry Kane.



- 10h10: Kalidou Koulibaly dans le viseur de Manchester United. Selon le Sunday Mirror, le défenseur du Napoli serait prêt à quitter le Calcio, mais ManU devra peut-être faire face à une offre provenant du Real Madrid.



- 10h04: Willian parti pour rester à Chelsea. C'est du moins ce qu'il transparaît des déclarations de son coach Maurizio Sarri après la prestation du Brésilien ponctué par un but trois étoiles inscrit samedi contre Newcastle.



- 9h43: Le Standard va se rendre devant les tribunaux de la Fifa afin de toucher les 2,3 millions que le club chinois de Beijin Guoan lui doit. Cette somme, dont personne n’a encore vu la couleur dans les bureaux de Sclessin, correspond à la clause de 20 % de la revente qui avait été incluse lors de la vente de Jonathan Viera (29 ans) à Las Palmas en 2015.



- 9h12: Ryan Babel, 32 ans, va retourner en Premier League et s’engager avec Fulham. Il passera ses tests médicaux mardi, selon Voetbal International.



- 8h34: Marouane Fellaini, qui n’a joué que trois minutes depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer intéresse plusieurs clubs. Et notamment l’AC Milan, Porto et Guangzhou Evergrande (Chine).



- 8h11: Michy Batshuayi est-il déjà en route vers son nouveau club ? Il se confirme que le prêt de Michy Batshuayi à Valence va se terminer après six mois seulement. Alors que le club a confirmé cette semaine qu’il allait être rendu à Chelsea (même si rien n’est encore officiel), le Diable n’était, ce samedi, plus dans le groupe de Valence qui a affronté Valladolid. (Plus d'infos ici)