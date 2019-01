Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas rater.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Le fil infos

Les infos du matin

Par Zetterberg s'est exprimé à propos du mercato mauve sur les ondes de la RTBF: "Si on doit aller chercher un joueur, on veut un joueur de qualité.On prendra les premières décisions - si on doit en prendre - après le dernier match amical qui se joue ce dimanche." Anderlecht a perdu 1-2 contre Heidenheim hier.

- Felice Mazzu veut garder un équilibre pour son mercato. "C'est positif que Romain Grange soit prêté car ce joueur doit jouer. Je suis déçu de ne pas avoir réussi à lui donner plus de temps de jeu. Je lui souhaite de réussir à Grenoble." Pour la suite de janvier, aucune arrivée n'est prévue pour le moment. "Je veux garder un équilibre. S'il y a des sorties, il y aura peut-être des arrivées."

- Arnaut Danjuma dans le viseur de l'AC Milan? Selon HLN, les Rossoneri serait très intéressé par le néo-international hollandais. Cependant, Bruges, qui a aussi refusé 25 millions d'euros pour son attaquant Wesley, ne souhaite pas perdre son nouveau joyau. Il semble peu probable que le joueur parte seulement 6 mois après son transfert en provenance de Nimègue.

Invité dans le Canal Football Club, Abdoulaye Doucouré a évoqué son avenir. "Je pense que je vais quitter Watford (dans les mois qui viennent, NDLR). Le club est au courant de mes ambitions. Eux aussi veulent m'aider à franchir un palier. Forcément, si ça ne se fait pas cet hiver, cet été on étudiera toutes les possibilités qui s'offriront à nous. Le plus important pour moi c'est de continuer à progresser et forcément avec mes performances, je vais réussir à atteindre ce club de niveau européen." Le milieu de terrain de Watford est suivi par le PSG depuis quelques mois.

- Retour à l'envoyeur pour Nathan Aké? Les médias anglais annoncent que le joueur hollandais pourrait revenir à Chelsea qui devrait débourser 45 millions d'euros. Le défenseur avait quitté les Blues contre une somme s'élevant à 22 millions en 2017.

Schalke 04 prête Johannes Geis à Cologne! Il a signé en prêt jusqu'à la fin de la saison. Le FC Vologne se bat pour sa survie en Bundesliga cette saison.

Karim Benzema s'est fracturé une phalange dimanche. Selon AS, cette blessure au doigt, qui ne devrait pas l'éloigner des terrains très longtemps, obligerait les Merengues à se trouver un nouveau numéro 9. Premier cité, Mauro Icardi serait dans le viseur des dirigeants. L'attaquant argentin ne désire pas renouveler son contrat à l'Inter et le Real Pourrait en profiter. Le journal pro madrilène évoque également Piatek, l'attaquant du Genoa et meilleur buteur actuel de Serie A et Rodrygo, propriété du Real mais qui est prêté à Santos cette saison.

- La famille de Philippe Coutinho ne souhaiterait pas retourner en Angleterre selon Sky Sports. Mundo Deportivo indiquait hier que la star brésilienne pourrait considérer son avenir cet été si la situation n'évolue pas positivement. Manchester United serait intéressé par ses services.

Massimiliano Allegri veut garder Moise Kean. Après sa titularisation en coupe d'Italie, il a déclaré: "Kean crée toujours des occasions lorsqu'il joue. Il a fait un bon match, il reste avec nous. Il est un joueur de la Juventus. Pour le moment il reste avec nous si nous ne trouvons pas de remplaçant." Le joueur italien a trouvé le chemin des filets et était titulaire lors de la victoire contre Bologne (0-2).

- Higuain va-t-il quitter le navire milanais? Sarri veut absolument l'attaquant argentin et en a fait sa priorité selon la Gazzetta dello Sport! Le dossier est très compliqué car Higuain est prêté par la Juve à l'AC Milan pour le moment. Milan devrait donc lever l'option d'achat pour ensuite vendre directement l'Argentin chez les Blues. De plus, l'arrivée d'un avant centre à Chelsea dépend de... Morata qui pourrait également voir ailleurs durant cette fenêtre de transfert. Un jeu de chaise musicale va-t-il s'opérer entre ces deux équipes?

Michy Batshuayi ne va pas faire de vieux os à Valence c'est une certitude. L'AS Monaco serait en passe de réaliser le gros coup pour renforcer sa ligne offensive. Plus d'infos ici.