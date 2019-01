Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas rater.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

La MLS s'intéresse de près à Mpoku. Pour connaître quel club lui fait les yeux doux, c'est par ici!

- Selon nos informations, Genk n'a pas du tout l'intention de perdre Ndongala cet hiver. Plus d'infos ici!

- HLN affirme qu'Anderlecht ne se contentera pas que du retour de Kara en défense. Ervin Zukanovic l'ancien joueur de Gand, évolue aujourd'hui au Genoa (après un échec à la Roma), et est suivi par les Mauves. Le RSCA n'est pas seul sur le coup, l'Udinese et la SPAL sont également intéressés. Cette piste démontre que Vranjes, Milic ou Lawrence pourraient plier bagages.

Retour de la saga Eden Hazard au Real Madrid! Selon The Telegraph, Chelsea réclamerait 100 millions de £ (113 millions d'euros) pour le capitaine des Diables Rouges. Le joueur a déjà signifié par le passé que son rêve était de jouer sous les couleurs des Merengues. Seulement, le numéro 10 des Blues est également heureux à Chelsea et n'ira jamais au clash avec ses dirigeants pour un transfert. Son contrat se termine en 2020 ce qui oblige les Anglais à prendre une décision.

- Munas Dabbur vers Liverpool? Selon Tuttomercato, le joueur du RB Salzburg possède une clause libératoire dans son contrat qui s'élève à 25 millions d'euros. L'attaquant a marqué 20 goals en 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison et attend un signe du leader de Premier League. Si ce transfert se concrétise, Divock Origi pourrait être libéré afin de relancer sa carrière.

Lukas Podolski pourrait rentrer à la maison selon ses propres mots. Après un match de charité, l'ancien joueur du Bayern Munich et d'Arsenal a déclaré: "Pourquoi pas (à propos d'un retour en Bundesliga)? J'ose encore penser que je peux jouer en Bundesliga. Je suis en bonne santé et je me sens complètement en forme. Je veux jouer encore quelques années." Champion du monde en 2010 avec l'Allemagne, l'attaquant évolue actuellement au Japon sous les couleurs du Vissel Kobe.

Munir El hadaddi a expliqué les raisons de son départ du Barça lors de sa conférence de presse: "Quand je suis rentré de vacances, j'ai communiqué sur le fait que je n'allais pas renouveler mon contrat et il m'a dit qu'il n'était plus autorisé à compter sur moi. Je l'ai accepté et j'ai continué à travailler. C'était une très bonne opportunité d'arriver dans ce grand club dans lequel j'espère faire de bonnes choses et réussir. Depuis que le FC Séville m'a remarqué, je n'avais aucun doute pour venir. Je suis sûr que je vais profiter du football ici, avec ce public et ce club." A propos de la concurrence à Séville, il a poursuivi "André Silva et Ben Yedder sont de grands footballeurs. J'espère qu'ils vont continuer à marquer. Je viens ici pour aider l'équipe." L'attaquant de 22 ans aurait coûter 1.5 millions d'euros.

- AS affirme que pour remplacer Munir, le Barça aurait jeté son dévolu sur Cristhian Stuani. L'attaquant évolue actuellement à Girona et a inscrit 12 goals en Liga. De plus, il connaît très bien la situation et s'entend à merveille avec Suarez en sélection uruguayenne. Le FCB devrait débourser 15 millions d'euros selon le journal. Une autre piste menerait à... Olivier Giroud selon Sport. Mais il semble peu probable que Chelsea lâche l'ancien gunners cet hiver.

Mais qui remportera la bataille concernant Krzysztof Piątek? L'attaquant polonais, acheté 3 millions d'euros à Cracovie pendant l'été, a explosé avec le Genoa (13 buts en Serie A et meilleur buteur). Pour Sky Sports Italia, Milan s'est renseigné auprès du Genoa et a pris contact avec l'entourage du joueur. Le club de Gênes ne veut pas vendre son prolifique attaquant avant cet été. L'AC Milan semble avoir une longueur d'avance car il assurerait au joueur une place de titulaire sur le front de l'attaque.

- Diego Godin en direction de l'Inter Milan! Pour Marca, le deal devrait se faire pour l'été prochain. L'Uruguayen est en fin de contrat à l'Atlético Madrid et signerait un bail de 2.5 ans assorti d'un salaire se situant autour de 5.5 millions d'euros par an.

Jean Pierre Rivère est toujours président de l'OGC Nice malgré sa demande de démission la semaine dernière. Sur RMC, il s'est exprimé sur le cas Mario Balotelli: "On lui laisse faire le choix qu'il souhaite. Il a certainement engagé des négociations avec certains clubs, notamment un que vous connaissez tous. Ces négociations ne nous concernent pas (...) S'il trouve quelque chose, on le libère. On ne manque de rien. On respecte ce joueur (...) Nous, on ne sera pas un obstacle. On l'a dit et redit. S'il ne trouve rien, il restera à Nice." Le club dont-il parle devrait -être l'Olympique de Marseille.

- Christophe Galtier, le coach de Lille, a prolongé son contrat jusqu'en 2021. Le club nordiste effectue une très bonne saison et pointe à la seconde place au classement général. L'ancien coach de Saint-Etienne avait réussi à sauver le club d'une situation précaire l'an dernier.

Le Zénit demande un prix démentiel pour Leandro Paredes selon Goal. Chelsea aimerait attirer l'ancien joueur de l'AS Roma dans ses filets mais le club russe demande 50 millions d'euros. Les Blues ont formulé une première offre de 30 millions jugée insuffisante pour les dirigeants de Saint Petersbourg.



- Frank De Boer, un temps convoité par Anderlecht, a officiellement signé son contrat avec l'Atlanta United. Il remplace Tata Martino, qui avait remporté le championnat avec son club, parti pour la sélection mexicaine. Cela faisait un petit temps que l'entraîneur batave avait été annoncé en MLS et le club a a organisé une conférence de presse pour cette occasion.